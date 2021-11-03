رياضة

03/11/2021

"النجمة" يواجه "الحكمة" في الدوري اللبناني لكرة القدم

عاودت عجلة الدوري اللبناني لكرة القدم الدوران، بعد توقف لأسابيع جراء انشغال المنتخب الأولمبي بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة آسيا تحت 23 عاما في أوزباكستان 2023.

وستُفتتح الجولة الخامسة بمواجهة "النجمة" و"الحكمة" عند الرابعة عصر الجمعة، لتختتم الجولة يوم السبت بإقامة 5 مباريات قبل التوقف افساحا بالمجال أمام المنتخب الوطني الذي سينخرط بمعسكر داخلي استعدادا لمواجهة إيران في 11 الشهر الجاري ضمن التصفيات الآسيوية الحاسمة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

ويحل "الأنصار" ضيفا على "التضامن" صور عند الثانية والربع عصر السبت على ملعب صور، فيما يواجه "سبورتينج" "العهد" على ملعب بحمدون، ويستضيف "طرابلس" "الأخاء" على ملعب الرئيس الشهيد رشيد كرامة ويلتقي "شباب البرج" "الصفاء" على ملعب العهد.

ويلتقي "شباب الساحل" المتصدر "البرج" على ملعب جونيه.

"الأنصار" سيشارك في دوري أبطال آسيا

أكد رئيس نادي "الأنصار" نبيل بدر أن مجلس إدارة النادي أكمل ملف المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للنسخة المقبلة، بعد أن حصل على فرصة المشاركة في الدور التمهيدي بصفته بطل الدوري وحامل الكأس.

لبنان

إقرأ المزيد في: رياضة

ميسي يحرز الكرة الذهبية للمرة السابعة

30/11/2021

ميسي يحرز الكرة الذهبية للمرة السابعة
منتخب لبنان لكرة السلّة يفوز مجددًا على نظيره الأندونيسي

29/11/2021

منتخب لبنان لكرة السلّة يفوز مجددًا على نظيره الأندونيسي
ريال مدريد يعزز صدارته لليغا.. وفوز كبير لاتلاتيكو

29/11/2021

ريال مدريد يعزز صدارته لليغا.. وفوز كبير لاتلاتيكو
فوز لبرشلونة وتعثر لفالنسيا في الليغا

28/11/2021

فوز لبرشلونة وتعثر لفالنسيا في الليغا
منتخب شباب لبنان لكرة القدم إلى نهائي بطولة غرب آسيا

27/11/2021

منتخب شباب لبنان لكرة القدم إلى نهائي بطولة غرب آسيا
صدامات قوية في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر

27/11/2021

صدامات قوية في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر
التغطية الإخبارية
لبنان: الرئيس بري دعا لجنتي المال والإدارة إلى جلسة مشتركة غدًا لوضع الضوابط على التحاويل المصرفية
بوتين: سبب نجاحنا في الشرق الأوسط هو احترام الشركاء وعدم التدخل في شؤونهم
لبنان: تحذيرٌ من وزير الداخلية للمواطنين مع اقتراب المنخفض الجوي
قوات الاحتلال تهدم منزل الفلسطيني محمد زيتون في حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى
الرئيس عون شارك في حفل افتتاح بطولة كأس العرب - فيفا 2021 التي تستضيفها الدوحة ويعود ليلًا إلى بيروت

مقالات مرتبطة
الغاز القطري يغذِّي &quot;كهرباء لبنان&quot;.. إليكم التّفاصيل
الغاز القطري يغذِّي "كهرباء لبنان".. إليكم التّفاصيل
&nbsp;حملة &quot;رحمةٌ مهداة&quot; تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية
 حملة "رحمةٌ مهداة" تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية
منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية
منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية
بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة
بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة
أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة: صوان عمل على اصدار اخلاءات سبيل تعسفية
أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة: صوان عمل على اصدار اخلاءات سبيل تعسفية