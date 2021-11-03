03/11/2021

"النجمة" يواجه "الحكمة" في الدوري اللبناني لكرة القدم

عاودت عجلة الدوري اللبناني لكرة القدم الدوران، بعد توقف لأسابيع جراء انشغال المنتخب الأولمبي بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة آسيا تحت 23 عاما في أوزباكستان 2023.

وستُفتتح الجولة الخامسة بمواجهة "النجمة" و"الحكمة" عند الرابعة عصر الجمعة، لتختتم الجولة يوم السبت بإقامة 5 مباريات قبل التوقف افساحا بالمجال أمام المنتخب الوطني الذي سينخرط بمعسكر داخلي استعدادا لمواجهة إيران في 11 الشهر الجاري ضمن التصفيات الآسيوية الحاسمة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

ويحل "الأنصار" ضيفا على "التضامن" صور عند الثانية والربع عصر السبت على ملعب صور، فيما يواجه "سبورتينج" "العهد" على ملعب بحمدون، ويستضيف "طرابلس" "الأخاء" على ملعب الرئيس الشهيد رشيد كرامة ويلتقي "شباب البرج" "الصفاء" على ملعب العهد.

ويلتقي "شباب الساحل" المتصدر "البرج" على ملعب جونيه.

"الأنصار" سيشارك في دوري أبطال آسيا

أكد رئيس نادي "الأنصار" نبيل بدر أن مجلس إدارة النادي أكمل ملف المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للنسخة المقبلة، بعد أن حصل على فرصة المشاركة في الدور التمهيدي بصفته بطل الدوري وحامل الكأس.

لبنان

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