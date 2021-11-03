العالم

السيد رئيسي: حجم مبيعات النفط ازداد 

03/11/2021

السيد رئيسي: حجم مبيعات النفط ازداد 

أكد رئیس الجمهوریة الإيرانية السيد إبراهيم رئیسي أنه لیس هناك أيّ طریق مسدود في مسار حلحلة‌ المشاکل الوطنیة، مشددًا على ضرورة إكمال إجراءات مختلف مكونات الحكومة لتسویة المشاکل القائمة للبلاد.

وفي إجتماع لجنة التنسیق الاقتصادي للحكومة، قال السيد رئیسي: "يجب أن تعمل مكونات الحكومة بطريقة منسّقة ومنهجية بحيث تكون الإجراءات مكملة لبعضها البعض لمعالجة مشاکل البلاد".

كما شدد رئیسي علی ضرورة‌ تنفیذ القرارات بشأن منح التسهیلات لصندوق التنمیة الوطني دعمًا لصندوق تثبیت سوق الاستثمار.

وعرض في هذا الاجتماع تقریرًا حول الصادرات النفطیة والبتروکیمیاویات والغاز الطبیعي.

ووفقا لهذا التقریر، فإن حجم مبيعات النفط ازداد مقارنة بالماضي، وتدل الاحصائيات على أن صادرات البتروکیمیاویات في حالة‌ مناسبة.

وقدم محافظ البنك المرکزي تقریرًا عن آخر أوضاع موارد النقد الأجنبي وکیفیة إعادة الأرصدة المالية المجمدة إلى البلاد والتدابیر المتخذة‌ في هذا الخصوص.

ابراهيم رئيسي

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