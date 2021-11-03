العالم

عدوان صهيوني جديد يستهدف إحدى النقاط بريف دمشق

03/11/2021

عدوان صهيوني جديد يستهدف إحدى النقاط بريف دمشق

نفذ طيران العدو الصهيوني فجر اليوم عدوانا جويا بالصواريخ استهدف إحدى النقاط بريف دمشق، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.

وذكر مصدر عسكري لوكالة "سانا" السورية أنه "حوالي الساعة الـ12 و58 دقيقة من فجر اليوم، نفذ العدو عدوانًا جويًا بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفًا إحدى النقاط في ريف دمشق بمنطقة زاكية، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية.

وتصدت وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش العربي السوري في الـ 30 من الشهر الماضي لعدوان صهيوني بالصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة على بعض النقاط العسكرية بريف دمشق، ما أدى إلى إصابة جنديين ووقوع أضرار مادية.

سوريا

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