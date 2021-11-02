لبنان

بو حبيب: حزب الله مكوِّن لبناني لن يُسلّم للسّعودية

02/11/2021

بو حبيب: حزب الله مكوِّن لبناني لن يُسلّم للسّعودية

أكَّد وزير الخارجية عبد الله بو حبيب أنَّ السعودية تُملي شروطًا مستحيلة من خلال مطالبة الحكومة بالحدّ من دور حزب الله، مشدّدًا على أنَّ الحزب لا يهيمن على البلد، وهو مكوّن لبناني يلعب دورًا سياسيًا.

وخلال حديثه لـ"رويترز" عن الخلاف مع السعودية، أشار بو حبيب إلى أنَّه إذا كان السعوديون يريدون فقط رأس حزب الله، فلا يمكننا أن نعطيهم رأس الحزب"، مبيّنًا أنَّ  "الحكومة غير قادرة على تحجيم دور الحزب لأنَّ هذه مسألة إقليمية".

وأضاف: "لحزب الله امتدادٌ عسكريٌ إقليمي، لكنّه لا يستخدمه في لبنان"، موضحًا أنَّه "كلّنا نريد جيشًا واحدًا وبلدًا واحدًا ولكن لدينا واقع".

وزير الخارجية كشف أنَّه "لم يحدث أي تواصل بين السعودية وحكومة ميقاتي منذ تشكيلها"، لافتًا إلى أنَّه حتى السفير السعودي وليد البخاري كان يتواصل مع الكثير من السياسيين اللبنانيين، لكنّه لم يتواصل معهم.

ورأى أنَّ "الحوار المتبادل بين لبنان والسعودية هو السبيل الوحيد للمُضي قدمًا لحلّ الخلاف"، مؤكّدًا أنَّنا "نحتاج أن نعرف ماذا يريدون .. نحن نفضّل الحوار على الإملاء".

وأعلن بو حبيب أنَّ "إمكانيّة الوساطة القطرية لحلّ المشكلة هي الأمر الوحيد المطروح حاليًا"، ذاكرًا أنَّها "في مراحلها الأوّلية لأنَّ القطريين لم يتحدّثوا مع السعوديين بعد في هذا الشأن".
 

لبنانحزب اللهالسعوديةوزارة الخارجية اللبنانيةالحكومة اللبنانيةعبدالله أبو حبيب

إقرأ المزيد في: لبنان

الغاز القطري يغذِّي &quot;كهرباء لبنان&quot;.. إليكم التّفاصيل

30/11/2021

الغاز القطري يغذِّي "كهرباء لبنان".. إليكم التّفاصيل
&nbsp;حملة &quot;رحمةٌ مهداة&quot; تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية

30/11/2021

 حملة "رحمةٌ مهداة" تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية
منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية

30/11/2021

منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية
بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة

30/11/2021

بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة
أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة: صوان عمل على اصدار اخلاءات سبيل تعسفية

30/11/2021

أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة: صوان عمل على اصدار اخلاءات سبيل تعسفية
كورونا لبنان: المخاوف والتحديات

30/11/2021

كورونا لبنان: المخاوف والتحديات
التغطية الإخبارية
لبنان: الرئيس بري دعا لجنتي المال والإدارة إلى جلسة مشتركة غدًا لوضع الضوابط على التحاويل المصرفية
بوتين: سبب نجاحنا في الشرق الأوسط هو احترام الشركاء وعدم التدخل في شؤونهم
لبنان: تحذيرٌ من وزير الداخلية للمواطنين مع اقتراب المنخفض الجوي
قوات الاحتلال تهدم منزل الفلسطيني محمد زيتون في حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى
الرئيس عون شارك في حفل افتتاح بطولة كأس العرب - فيفا 2021 التي تستضيفها الدوحة ويعود ليلًا إلى بيروت

مقالات مرتبطة
الغاز القطري يغذِّي &quot;كهرباء لبنان&quot;.. إليكم التّفاصيل
الغاز القطري يغذِّي "كهرباء لبنان".. إليكم التّفاصيل
&nbsp;حملة &quot;رحمةٌ مهداة&quot; تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية
 حملة "رحمةٌ مهداة" تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية
منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية
منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية
بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة
بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة
أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة: صوان عمل على اصدار اخلاءات سبيل تعسفية
أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة: صوان عمل على اصدار اخلاءات سبيل تعسفية
حزب الله يُحاصر موسم البرودة: لا تخلّيَ عن أهلنا
حزب الله يُحاصر موسم البرودة: لا تخلّيَ عن أهلنا
الحماقات المتشعبة.. هكذا يُحارَب الحزب؟
الحماقات المتشعبة.. هكذا يُحارَب الحزب؟
تجمع أطباء الأسنان في حزب الله: ما صدر عن سامي الجميل محض كذب وإفتراء ولا يبشر بالخير
تجمع أطباء الأسنان في حزب الله: ما صدر عن سامي الجميل محض كذب وإفتراء ولا يبشر بالخير
رعد: لبنان خرج من العصر الاسرائيلي ولن يعود إليه
رعد: لبنان خرج من العصر الاسرائيلي ولن يعود إليه
فضل الله: عنوان الإدراة الأمريكية في الانتخابات المقبلة هو استهداف المقاومة وسلاحها
فضل الله: عنوان الإدراة الأمريكية في الانتخابات المقبلة هو استهداف المقاومة وسلاحها
منتخب لبنان لكرة السلّة يفوز مجددًا على نظيره الأندونيسي
منتخب لبنان لكرة السلّة يفوز مجددًا على نظيره الأندونيسي
السعودية: شروط عمرة جديدة للقادمين من الخارج
السعودية: شروط عمرة جديدة للقادمين من الخارج
&quot;الدور المشبوه&quot;.. شبكات &quot;مظلمة&quot; تديرها أميركا بذريعة &quot;نشر الديمقراطية&quot;
"الدور المشبوه".. شبكات "مظلمة" تديرها أميركا بذريعة "نشر الديمقراطية"
عين جاريد كوشنر على ملايين السعودية
عين جاريد كوشنر على ملايين السعودية
الخارجية اللبنانية: إقفال باب تسجيل غير المقيمين للاقتراع في انتخابات 2022
الخارجية اللبنانية: إقفال باب تسجيل غير المقيمين للاقتراع في انتخابات 2022
قبل انتهاء تسجيل المغتربين في قوائم الناخبين.. هكذا بدا المشهد
قبل انتهاء تسجيل المغتربين في قوائم الناخبين.. هكذا بدا المشهد
عون طلب من وزير الخارجية الاطلاع على ظروف فرض عقوبات على النائب السيد والعرب وخوري
عون طلب من وزير الخارجية الاطلاع على ظروف فرض عقوبات على النائب السيد والعرب وخوري
لبنان يرفع كتابًا للأمم المتحدة: لمنع "اسرائيل" من أيّ أعمال تنقيب في "كاريش"
لبنان يرفع كتابًا للأمم المتحدة: لمنع "اسرائيل" من أيّ أعمال تنقيب في "كاريش"
ماذا قالت عكر في أولى أيامها في وزارة الخارجية؟
ماذا قالت عكر في أولى أيامها في وزارة الخارجية؟
عون: سأبقى إنْ اراد النوّاب.. ومبادرة مرتقبة لبرّي
عون: سأبقى إنْ اراد النوّاب.. ومبادرة مرتقبة لبرّي
ميقاتي يحاول مع بري إنعاش تفاهم بعبدا.. وعون توجّه إلى قطر
ميقاتي يحاول مع بري إنعاش تفاهم بعبدا.. وعون توجّه إلى قطر
&quot;التيار الوطني الحر&quot;: لا يمكن لحاكم المركزي أن يعطي الثقة في العملة الوطنية فيما لا ثقة بشخصه
"التيار الوطني الحر": لا يمكن لحاكم المركزي أن يعطي الثقة في العملة الوطنية فيما لا ثقة بشخصه
الدولار يهدد النظام العام.. والسيد نصر الله أطلق برنامج &quot;مازوت التدفئة&quot;
الدولار يهدد النظام العام.. والسيد نصر الله أطلق برنامج "مازوت التدفئة"
السيد نصر الله: مسؤولية اللبنانيين أن يحافظوا على استقلالهم.. والمرحلة الثانية من مبادرة المازوت ستبدأ بعد أيام
السيد نصر الله: مسؤولية اللبنانيين أن يحافظوا على استقلالهم.. والمرحلة الثانية من مبادرة المازوت ستبدأ بعد أيام
بو حبيب من عين التينة: الصور الفضائية لم نرها حتى الآن وسأسلمها لوزير العدل الإثنين المقبل
بو حبيب من عين التينة: الصور الفضائية لم نرها حتى الآن وسأسلمها لوزير العدل الإثنين المقبل
بو حبيب: موسكو سلّمتنا صور أقمارها الصناعيّة لمرفأ بيروت
بو حبيب: موسكو سلّمتنا صور أقمارها الصناعيّة لمرفأ بيروت
هذا ما سيبحثه بو حبيب في موسكو&nbsp;
هذا ما سيبحثه بو حبيب في موسكو 
 حبيب: الحلُّ بالحوار ولوقف صبّ الزيت على النار 
 حبيب: الحلُّ بالحوار ولوقف صبّ الزيت على النار 
خلية أزمة" لبحث "الخلاف" مع السعودية.. بوحبيب: حلول تتبلور وستظهر نتائجها قريباً
خلية أزمة" لبحث "الخلاف" مع السعودية.. بوحبيب: حلول تتبلور وستظهر نتائجها قريباً