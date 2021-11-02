فلسطين

تظاهرات فلسطينية تنديدًا بوعد

02/11/2021

تظاهرات فلسطينية تنديدًا بوعد "بلفور"

 

فلسطين المحتلةالكيان الصهيونيغزةوعد بلفورالأمم المتحدة

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بوتين: سبب نجاحنا في الشرق الأوسط هو احترام الشركاء وعدم التدخل في شؤونهم
لبنان: تحذيرٌ من وزير الداخلية للمواطنين مع اقتراب المنخفض الجوي
قوات الاحتلال تهدم منزل الفلسطيني محمد زيتون في حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى
الرئيس عون شارك في حفل افتتاح بطولة كأس العرب - فيفا 2021 التي تستضيفها الدوحة ويعود ليلًا إلى بيروت

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