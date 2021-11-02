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فلسطين
02/11/2021
تظاهرات فلسطينية تنديدًا بوعد "بلفور"
فلسطين المحتلة
الكيان الصهيوني
غزة
وعد بلفور
الأمم المتحدة
إقرأ المزيد في: فلسطين
30/11/2021
الإحتلال يفرج عن الأسيرة أمل طقاطقة.. أقدم أسيرة فلسطينية
30/11/2021
الاحتلال ينوي هدم منازل أكثر من 100 عائلة فلسطينية
29/11/2021
الأونروا ترفض الاستجابة لمطالب الموظفين داخل فلسطين المحتلة
29/11/2021
المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج: فلتُفرج السعودية عن المعتقلين الفلسطينيين لديها
28/11/2021
رئيس كيان الاحتلال يقتحم المسجد الإبراهيمي وجيش العدو يقمع المحتجين
28/11/2021
الجهاد الإسلامي: اقتحام رئيس الكيان للمسجد الإبراهيمي عمل عدائي يجب التصدي له
التغطية الإخبارية
20:36
لبنان: الرئيس بري دعا لجنتي المال والإدارة إلى جلسة مشتركة غدًا لوضع الضوابط على التحاويل المصرفية
20:22
بوتين: سبب نجاحنا في الشرق الأوسط هو احترام الشركاء وعدم التدخل في شؤونهم
20:02
لبنان: تحذيرٌ من وزير الداخلية للمواطنين مع اقتراب المنخفض الجوي
19:46
قوات الاحتلال تهدم منزل الفلسطيني محمد زيتون في حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى
19:31
الرئيس عون شارك في حفل افتتاح بطولة كأس العرب - فيفا 2021 التي تستضيفها الدوحة ويعود ليلًا إلى بيروت
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