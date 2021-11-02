02/11/2021

أهالي حي الشيخ جراح يرفضون التسوية مع الاحتلال: لا تنازل عن الملكية

حسم أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة ومحاموهم موقفهم بشأن المقترح الجديد الذي قدمته محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا، بشأن تسوية قضية إخلاء الأهالي من منازلهم في الحي لصالح المستوطنين.

ورفضت العائلات التسوية المقدمة من الاحتلال بخصوص منازلها المهددة بالإخلاء.

والمقترح يشير إلى اعتبار الأهالي مستأجرين محميين لمدة 15 عامًا، مع ضمان حقهم بالملكية بحال إثبات ذلك، وهو مقترح يقدم للمرة الأولى منذ بدء قضية أهالي الحي أمام القضاء الإسرائيلي قبل نحو 51 عامًا.

وعلى الرغم من هذا المقترح الجديد، أصرّ الأهالي على تمسّكهم بملكية أراضيهم ومنازلهم في الحي وعدم التنازل عن ذلك تحت أيّة ظروف.

وهذا نصّ البيان:



فلسطين المحتلة

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