العالم

أسلحة وأدوية

02/11/2021

أسلحة وأدوية "إسرائيلية" بين مخلفات المسلحين في القنيطرة وريف دمشق

كشفت القوى الأمنية السورية وبالتعاون مع الأهالي كميات من من الأسلحة والذخائر والمخدرات والأدوية الإسرائيلية من مخلفات الإرهابيين في ريفي دمشق الجنوبي الغربي والقنيطرة الشمالي.

وذكرت وكالة "سانا" أنه من خلال المتابعة الأمنية ومعلومات دقيقة تمّ العثور على كميات من مادة الـ "C4" شديدة الانفجار وذلك بالتعاون مع الأهالي في بلدة كناكر، إضافة إلى ضبط أسلحة غربية الصنع وأجهزة اتصال لاسلكي وألغام فردية ومضادة للدبابات إسرائيلية الصنع إضافةً لرشاشات "بي كي سي" وقذائف "آر بي جي" في قرية بريقة بريف القنيطرة من مخلفات التنظيمات الإرهابية.

وأشارت الوكالة نقلًا عن مصدر أمني إلى العثور أيضًا على كمية من المخدرات وكميات من الأدوية منها إسرائيلي الصنع في ريف القنيطرة الشمالي كانت تستخدمها المجموعات الإرهابية قبل اندحارها من المنطقة.


 

سوريا

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