02/11/2021

أزمة المحروقات تهدّد قطاع الاتصالات

حذّر رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن من الوصول إلى وقت تنقطع فيه الاتصالات جراء أزمة المحروقات، مشيرًا إلى أن "السبب الأساسي لانقطاع الاتصالات هو فقدان المحروقات وعلينا معالجة هذا الموضوع بشكل سريع وهذا الأمر مطلوب من مصرف لبنان".

وقال الحاج حسن في مؤتمر صحافي عقده بعد جلسة اللجنة في مجلس النواب، إن "الدولة اللبنانية تتحمّل مسؤولية استمرارية قطاع الاتصالات واستقرار أسعار الخدمات فيه".

وأضاف إن "إدارة شركة "ألفا" طلبت من مصرف لبنان شراء الدولار من منصة" sayrafa"، إلّا أن الأخير رفض ذلك".



لبنان

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