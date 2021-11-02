اليمن

ربيع النصر في اليمن: تحرير مديريتي الجوبة وجبل مراد - مأرب

02/11/2021

ربيع النصر في اليمن: تحرير مديريتي الجوبة وجبل مراد - مأرب

كشف المتحدث باسم القوات المسلّحة اليمنية العميد يحيى سريع عن تفاصيل المرحلة الثانية من عملية "ربيع النصر"، وذلك في مؤتمر صحفي عقده عصر اليوم الثلاثاء. 

وقال سريع إن القوات المسلّحة اليمنية تواصل عملياتها العسكرية لتحرير البلاد والاستقلال بالتعاون مع القبائل الأصيلة في المناطق، مشيرًا إلى تحرير مديريتي الجوبة وجبل مراد في مأرب بمساحة 1100 كم مربع خلال المرحلة الثانية من عملية "ربيع النصر".

وأشار المتحدث باسم القوات المسلّحة اليمنية إلى أن قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنت من تحرير منطقة العمود وأصبحت بالقرب من نقطة الفلج، مدخل مدينة مأرب وسط فرار المرتزقة وقياداتهم.

وفي الإحصائيات، تبين أن سلاح الجو التابع للعدوان نفّذ 159 غارة خلال المرحلة الثانية من العملية إلا أنه لم يستطع إيقاف تقدم المجاهدين، في الوقت الذي تصدت فيه الدفاعات الجوية اليمنية لـ 86 محاولة إغارة. 

أما فيما يخص القوة الصاروخية، فقد نفّذت القوة 47 عملية مستهدفةً 31 موقعًا للعدوان إضافةً لـ 16 عملية داخل العمق السعودي. 

ولفت سريع إلى تنفيذ سلاح الجو المسير 141 عملية، 13 منها استهدفت العمق السعودي أما العمليات الأخرى فاستهدفت مواقع العدوان في المناطق المحتلة.

وسجّلت القوات المسلحة اليمنية مقتل أكثر من 200 قتيل وإصابة أكثر من 550 مصابا في صفوف قوى العدوان خلال المرحلة الثانية من عملية "ربيع النصر".

وختم سريع مؤتمره منذرًا النظام السعودي بأن حربه الإجرامية سترتد عليه ذلًا وعارًا وهزيمة.
 

اليمن

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