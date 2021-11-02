خاص العهد

حزب الله يُقاضي فارس سعيد والقوات اللبنانية

02/11/2021

حزب الله يُقاضي فارس سعيد والقوات اللبنانية

متابعةً للمسار القضائي الذي يسلكه حزب الله ضدّ كلّ مفترٍ ساق بحقّه تلفيقات لا أدلة عنها عن مسؤوليته في جريمة تفجير مرفأ بيروت، علم موقع "العهد الإخباري" أن النائب السابق فارس سعيد من المفترض أن يمثل غدًا في الجلسة لدى قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور التي حدّدت بناء على الشكوى التي تقدّم بها الحزب سابقًا وتبلّغها في 1/4/2021.

كما علم "العهد" من مصادره الخاصة أن حزب الله تقدّم أيضًا بدعوى قضائية ضدّ موقع القوات اللبنانية الالكتروني و12 كاتبًا فيه، وقد عيّنت محكمة المطبوعات جلسة غدًا للغاية، على خلفية التلفقيات التي روّج  لها في جرمة المرفأ.

حزب اللهالقوات اللبنانية

إقرأ المزيد في: خاص العهد

&quot;الليرة مستقرة&quot; الوهم الذي جلب الويلات للنظام النقدي&nbsp;

30/11/2021

"الليرة مستقرة" الوهم الذي جلب الويلات للنظام النقدي 
عداد كورونا يتصاعد وجهوزية المواجهة ليست كسابق عهدها

29/11/2021

عداد كورونا يتصاعد وجهوزية المواجهة ليست كسابق عهدها
حزب الله يُحاصر موسم البرودة: لا تخلّيَ عن أهلنا

29/11/2021

حزب الله يُحاصر موسم البرودة: لا تخلّيَ عن أهلنا
&quot;أجنحة الشام&quot; تسير أول رحلة بين دمشق وأبو ظبي: خطة استراتيجية لتوسيع المحطات

29/11/2021

"أجنحة الشام" تسير أول رحلة بين دمشق وأبو ظبي: خطة استراتيجية لتوسيع المحطات
مبادرة حزب الله: أكثر من 10 ملايين دولار للمازوت في المرحلة الأولى.. والثانية بعد أيام

27/11/2021

مبادرة حزب الله: أكثر من 10 ملايين دولار للمازوت في المرحلة الأولى.. والثانية بعد أيام
حملات التلقيح تتكثّف وإصابات &quot;كورونا&quot; ترتفع.. ماذا تقول وزارة الصحة لـ&quot;العهد&quot;؟

26/11/2021

حملات التلقيح تتكثّف وإصابات "كورونا" ترتفع.. ماذا تقول وزارة الصحة لـ"العهد"؟

التغطية الإخبارية
لبنان: الرئيس بري دعا لجنتي المال والإدارة إلى جلسة مشتركة غدًا لوضع الضوابط على التحاويل المصرفية
بوتين: سبب نجاحنا في الشرق الأوسط هو احترام الشركاء وعدم التدخل في شؤونهم
لبنان: تحذيرٌ من وزير الداخلية للمواطنين مع اقتراب المنخفض الجوي
قوات الاحتلال تهدم منزل الفلسطيني محمد زيتون في حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى
الرئيس عون شارك في حفل افتتاح بطولة كأس العرب - فيفا 2021 التي تستضيفها الدوحة ويعود ليلًا إلى بيروت

مقالات مرتبطة
حزب الله يُحاصر موسم البرودة: لا تخلّيَ عن أهلنا
حزب الله يُحاصر موسم البرودة: لا تخلّيَ عن أهلنا
الحماقات المتشعبة.. هكذا يُحارَب الحزب؟
الحماقات المتشعبة.. هكذا يُحارَب الحزب؟
تجمع أطباء الأسنان في حزب الله: ما صدر عن سامي الجميل محض كذب وإفتراء ولا يبشر بالخير
تجمع أطباء الأسنان في حزب الله: ما صدر عن سامي الجميل محض كذب وإفتراء ولا يبشر بالخير
رعد: لبنان خرج من العصر الاسرائيلي ولن يعود إليه
رعد: لبنان خرج من العصر الاسرائيلي ولن يعود إليه
فضل الله: عنوان الإدراة الأمريكية في الانتخابات المقبلة هو استهداف المقاومة وسلاحها
فضل الله: عنوان الإدراة الأمريكية في الانتخابات المقبلة هو استهداف المقاومة وسلاحها
الشيخ قاسم: أزمة الدولة لا يحلُّها حزب الله&nbsp;
الشيخ قاسم: أزمة الدولة لا يحلُّها حزب الله 
إخلاءات سبيل "غير مفهومة" بجريمة الطيونة وعون إلى قطر نهاية الشهر
إخلاءات سبيل "غير مفهومة" بجريمة الطيونة وعون إلى قطر نهاية الشهر
الخطوة السعودية القادمة: من يتعهّد مشروع الرياض في لبنان؟
الخطوة السعودية القادمة: من يتعهّد مشروع الرياض في لبنان؟
الشيخ قاسم: السّعودية بدأت عدوانًا على لبنان وليّ ذراع حزب الله مستحيل
الشيخ قاسم: السّعودية بدأت عدوانًا على لبنان وليّ ذراع حزب الله مستحيل
فيديو - من فمهم أدينهم.. "قواتي" يعترف: "كنا بعين الرمانة قبل بليلة"
فيديو - من فمهم أدينهم.. "قواتي" يعترف: "كنا بعين الرمانة قبل بليلة"