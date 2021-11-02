02/11/2021

حزب الله يُقاضي فارس سعيد والقوات اللبنانية

متابعةً للمسار القضائي الذي يسلكه حزب الله ضدّ كلّ مفترٍ ساق بحقّه تلفيقات لا أدلة عنها عن مسؤوليته في جريمة تفجير مرفأ بيروت، علم موقع "العهد الإخباري" أن النائب السابق فارس سعيد من المفترض أن يمثل غدًا في الجلسة لدى قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور التي حدّدت بناء على الشكوى التي تقدّم بها الحزب سابقًا وتبلّغها في 1/4/2021.

كما علم "العهد" من مصادره الخاصة أن حزب الله تقدّم أيضًا بدعوى قضائية ضدّ موقع القوات اللبنانية الالكتروني و12 كاتبًا فيه، وقد عيّنت محكمة المطبوعات جلسة غدًا للغاية، على خلفية التلفقيات التي روّج لها في جرمة المرفأ.

حزب اللهالقوات اللبنانية

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