العالم

الاحتلال التركي يسرق زيتون حلب

02/11/2021

الاحتلال التركي يسرق زيتون حلب

استولت مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية خلال الساعات الماضية بالقوة على كمية كبيرة من محصول الزيتون في عدة مناطق بمنطقة عفرين ومحيطها بريف حلب الشمالي، وذلك بالتوازي مع مواصلة استصدار الوثائق المزورة للاستيلاء على ممتلكات الأهالي في تلك المنطقة.

مصادر محلية قالت لوكالة "سانا" إن مرتزقة قوات الاحتلال التركي ممّا يسمى فرقة الحمزة الإرهابية قامت خلال الساعات الماضية بالاستيلاء على محصول الزيتون الذي تم جنيه من مساحات واسعة في قرية قوجمان التابعة لناحية جنديرس في محيط عفرين بريف حلب الشمالي، تمهيدًا لنقله إلى الأراضي التركية عبر سماسرة أتراك وبتغطية من سلطات النظام التركي ليتم تهيئته وتصديره من قبل شركات تابعة له.

وفي سياق متصل، لفتت المصادر إلى أن عوائل الإرهابيين الذين جلبتهم سلطات الاحتلال التركي إلى المنطقة قاموا بقطع عشرات اشجار الزيتون في بلدة بلبل وبيع منازل تعود ملكيتها لمالكيها الأصليين، فيما تواصل جهات أخرى تتبع للتنظيمات الإرهابية استصدار الوثائق المزورة للاستيلاء على الممتلكات الخاصة لسكان المنطقة الأصليين من بلدة معبطلي ومدينة عفرين والذين تم تهجيرهم بالقوة من مناطقهم.

وسبق لقوات الاحتلال التركي ومرتزقتها أن استولوا بقوة السلاح على عشرات المنازل والأراضي الزراعية بأرياف حلب والحسكة وطردوا أصحابها الأصليين منها، قبل أن تقوم لاحقًا سلطات النظام التركي بنقل عشرات من أسر مرتزقتها عبر الحافلات من مناطق عدة وإسكانها في هذه المنازل.

سوريا

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