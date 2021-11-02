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02/11/2021
كشافة الإمام المهدي (عج) تكرّم قادتها باحتفال حاشد جنوبًا
لبنان
كشافة إالإمام المهدي (عج)
إقرأ المزيد في: فيديو
30/11/2021
حملة "رحمةٌ مهداة" تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية
29/11/2021
طريق سحمر العقبة.. متى تنتهي المعاناة؟
29/11/2021
الهيئة الصحية تُفعّل جهوزيّتها جنوبًا: حملات تلقيح في المدارس
27/11/2021
مبادرة حزب الله: أكثر من 10 ملايين دولار للمازوت في المرحلة الأولى.. والثانية بعد أيام
26/11/2021
كورونا في الجنوب.. انتشار يدعو للقلق
24/11/2021
"كورونا" يستعر في الهرمل
التغطية الإخبارية
20:36
لبنان: الرئيس بري دعا لجنتي المال والإدارة إلى جلسة مشتركة غدًا لوضع الضوابط على التحاويل المصرفية
20:22
بوتين: سبب نجاحنا في الشرق الأوسط هو احترام الشركاء وعدم التدخل في شؤونهم
20:02
لبنان: تحذيرٌ من وزير الداخلية للمواطنين مع اقتراب المنخفض الجوي
19:46
قوات الاحتلال تهدم منزل الفلسطيني محمد زيتون في حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى
19:31
الرئيس عون شارك في حفل افتتاح بطولة كأس العرب - فيفا 2021 التي تستضيفها الدوحة ويعود ليلًا إلى بيروت
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