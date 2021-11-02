العالم

أفغان درّبتهم الولايات المتحدة فانضمّوا إلى

02/11/2021

أفغان درّبتهم الولايات المتحدة فانضمّوا إلى "داعش"

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن انضمام "بعض أعضاء جهاز الاستخبارات الأفغاني والوحدات العسكرية الخاصة إلى صفوف تنظيم داعش الوهابي الإرهابي"، هربًا من انتقام حركة "طالبان"، وفق قولها، لأن "تنظيم خراسان" هو "البديل الوحيد المتوفر الآن".

وأضافت الصحيفة في تقرير أن أعداد المنتسبين لا تزال "صغيرة لكنها متنامية، وخبراتهم توفر لتنظيم داعش - خراسان كفاءات في جمع المعلومات الاستخبارية والتكتيكات الحربية، وبإمكانها تعزيز القدرات لمنافسة سيطرة طالبان"، موضحةً أن "خزينة تنظيم خراسان تعرض مكافآت كبيرة للأعضاء الجدد".

وأشار التقرير إلى أن "هؤلاء المجندين الجدد يجلبون إلى تنظيم داعش الخبرة في جمع المعلومات الاستخباراتية وتقنيات الحرب، مما قد يعزز قدرة التنظيم على منافسة تفوق طالبان"، لافتًا إلى أن "مسؤولين أمنيين قالوا إن تنظيم داعش يقدم مبالغ نقدية كبيرة لأعضائه الجدد في أفغانستان".

كما تابع التقرير أن "مئات الآلاف من ضباط المخابرات والجنود وأفراد الشرطة السابقين في أفغانستان عاطلون عن العمل ويخافون على حياتهم رغم تعهدات بالعفو من حركة طالبان"، لافتًا إلى أنه "قد عاد جزء ضئيل منهم للعمل تحت إشراف طالبان مثل جميع موظفي الحكومة الأفغانية تقريبًا".

ونقلت الصحيفة تحذيرات مسؤول غربي كبير من أن ما يحدث "مشابه لما بدأ في العراق مع جنرالات صدام حسين "المحبطين"، حيث قامت الولايات المتحدة بحل قوات الأمن العراقية بعد غزو العراق عام 2003، قائلًا: "مع وجود الأسلحة المخبأة في المنازل ومع سنوات من الخبرة القتالية، قدموا مجموعة جاهزة من المجندين للجماعات المتشددة بما فيها القاعدة".
 

الولايات المتحدة الأميركيةأفغانستان

إقرأ المزيد في: العالم

سفيرا الصين وروسيا عن &quot;القمة من أجل الديمقراطية&quot;: واشنطن تؤجّج الصراعات الأيديولوجية&nbsp;

30/11/2021

سفيرا الصين وروسيا عن "القمة من أجل الديمقراطية": واشنطن تؤجّج الصراعات الأيديولوجية 
معرض المنتجات الإيرانية ينطلق في دمشق: بوابة اقتصادية مهمّة للسورييين&nbsp;

30/11/2021

معرض المنتجات الإيرانية ينطلق في دمشق: بوابة اقتصادية مهمّة للسورييين 
طهران: نسعى للتوصل إلى اتفاق جيّد رغم النكث الأمريكي

30/11/2021

طهران: نسعى للتوصل إلى اتفاق جيّد رغم النكث الأمريكي
حراك مغربي واسع ضدّ التطبيع مع الكيان الصهيوني

30/11/2021

حراك مغربي واسع ضدّ التطبيع مع الكيان الصهيوني
السيّد رئيسي لماكرون: على الأمريكيين والأوروبيين العودة إلى التزاماتهم

29/11/2021

السيّد رئيسي لماكرون: على الأمريكيين والأوروبيين العودة إلى التزاماتهم
الرّئيس الجزائري يجدّد دعم بلاده للشعب الفلسطيني: لاسترجاع حقوقه المغتصبة كاملة

29/11/2021

الرّئيس الجزائري يجدّد دعم بلاده للشعب الفلسطيني: لاسترجاع حقوقه المغتصبة كاملة
التغطية الإخبارية
لبنان: الرئيس بري دعا لجنتي المال والإدارة إلى جلسة مشتركة غدًا لوضع الضوابط على التحاويل المصرفية
بوتين: سبب نجاحنا في الشرق الأوسط هو احترام الشركاء وعدم التدخل في شؤونهم
لبنان: تحذيرٌ من وزير الداخلية للمواطنين مع اقتراب المنخفض الجوي
قوات الاحتلال تهدم منزل الفلسطيني محمد زيتون في حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى
الرئيس عون شارك في حفل افتتاح بطولة كأس العرب - فيفا 2021 التي تستضيفها الدوحة ويعود ليلًا إلى بيروت

مقالات مرتبطة
سفيرا الصين وروسيا عن &quot;القمة من أجل الديمقراطية&quot;: واشنطن تؤجّج الصراعات الأيديولوجية&nbsp;
سفيرا الصين وروسيا عن "القمة من أجل الديمقراطية": واشنطن تؤجّج الصراعات الأيديولوجية 
السيّد رئيسي لماكرون: على الأمريكيين والأوروبيين العودة إلى التزاماتهم
السيّد رئيسي لماكرون: على الأمريكيين والأوروبيين العودة إلى التزاماتهم
التحالفات الأميركية والعودة إلى الجذور الأنجلوساكسونية
التحالفات الأميركية والعودة إلى الجذور الأنجلوساكسونية
نكبة العدو: مفاوضات فيينا طريقنا الى الانفجار
نكبة العدو: مفاوضات فيينا طريقنا الى الانفجار
رئيس الوفد الإيراني في فيينا: هدفنا إلغاء كل العقوبات ولن نخضع للتهديدات
رئيس الوفد الإيراني في فيينا: هدفنا إلغاء كل العقوبات ولن نخضع للتهديدات
حروب الدرونز الاميركية الابدية (4): عندما شطرت الصواريخ مزارعًا افغانيًا الى قسمين
حروب الدرونز الاميركية الابدية (4): عندما شطرت الصواريخ مزارعًا افغانيًا الى قسمين
 كيف يُبرّر الجيشان الأمريكي والصهيوني قتل المدنيين والأبرياء؟
 كيف يُبرّر الجيشان الأمريكي والصهيوني قتل المدنيين والأبرياء؟
هل سيمهّد تقدم "طالبان" لعودة الهجمات الإرهابية في الخارج؟
هل سيمهّد تقدم "طالبان" لعودة الهجمات الإرهابية في الخارج؟
السيد رئيسي يؤكد لبوتين على ضرورة الغاء كامل الحظر عن الشعب الايراني
السيد رئيسي يؤكد لبوتين على ضرورة الغاء كامل الحظر عن الشعب الايراني
الجمهورية الاسلامية تتكفّل بتلقيح الأفغان على أراضيها
الجمهورية الاسلامية تتكفّل بتلقيح الأفغان على أراضيها