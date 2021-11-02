العالم

بولتون: انسحابنا من أفغانستان استسلام

02/11/2021

بولتون: انسحابنا من أفغانستان استسلام

توقع مستشار الأمن القومي الأميركي الأسبق جون بولتون أن تشهد الولايات المتحدة هجمات إرهابية في غضون 6 أشهر فقط، مشيرا إلى أن "الخطر الإرهابي لم يتراجع ولا يزال قائما بقوة".   

ولفت بولتون في مقالة نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إلى ما قاله مستشار "البنتاغون" (وزارة الحرب) للشؤون السياسية كولين كال خلال جلسة أمام الكونغرس حول نوايا تنظيمي "القاعدة" و"داعش-خراسان" ("داعش" في أفغانستان) شن هجمات إرهابية ضد الغرب.

بولتون ذكر أن "كال اعتبر أن "داعش-خراسان" قد يصبح قادرًا على تنفيذ مثل هذه الاعتداءات خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، خصوصا أن التقديرات تشير إلى أن "القاعدة" من جهتها قد تصبح قادرة على ذلك في غضون سنة أو سنتين".

ورأى بولتون أن "الولايات المتحدة قد تشهد هجمات إرهابية في غضون 6 أشهر فقط وذلك بعد مرور شهرين على انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان"، مضيفا أنه "مهما كان سبب تنامي هذا التهديد إلا أن للنتيجة ستبقى كما هي: الخطر الإرهابي لم يتراجع ولا يزال قائمًا بقوة".   

وأضاف أن "موسكو لا تتعاون"، لافتا إلى "ما قاله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مؤخرًا ضمن فاعليات مؤتمر نُظم في العاصمة الإيرانية طهران حول ضرورة أن لا تسمح الدول المجاورة لأفغانستان باي وجود لقوات أميركية أو أطلسية على أراضيها بعد انسحابها من الأراضي الأفغانية".

وتابع أن الصين "تدخل بينما الولايات المتحدة تخرج"، مشيرًا إلى أن "بكين عرضت استضافة المؤتمر السنوي الوزاري للدول المجاورة لأفغانستان العام المقبل"، وتحدث عن "قيام الصين بإبرام تفاهمات مع حركة "طالبان" من أجل خدمة المصالح المشتركة".

ورأى بولتون أن "حالة العداء القائمة بين "طالبان" و"داعش خراسان" ليست دائمة"، متحدثًا عن "سيناريو إقامة تحالفات "المصلحة" أو حتى علاقات شراكة متينة ضد العدو المشترك المتمثل بالولايات المتحدة"، وشدد على "ضرورة رفض التوصيات بدعم "طالبان" ضد "داعش-خراسان"، مضيفاً أنهم "جميعهم اعداؤنا".

وختم بولتون قائلا إن "اميركا وبعد الانسحاب من أفغانستان أصبحت أكثر عرضة للخطر الإرهابي"، مضيفا أن "الخصوم الحلفاء معاً يرون ان الانسحاب من أفغانستان هو بمثابة الاستسلام".

الولايات المتحدة الأميركيةأفغانستان

إقرأ المزيد في: العالم

سفيرا الصين وروسيا عن &quot;القمة من أجل الديمقراطية&quot;: واشنطن تؤجّج الصراعات الأيديولوجية&nbsp;

30/11/2021

سفيرا الصين وروسيا عن "القمة من أجل الديمقراطية": واشنطن تؤجّج الصراعات الأيديولوجية 
معرض المنتجات الإيرانية ينطلق في دمشق: بوابة اقتصادية مهمّة للسورييين&nbsp;

30/11/2021

معرض المنتجات الإيرانية ينطلق في دمشق: بوابة اقتصادية مهمّة للسورييين 
طهران: نسعى للتوصل إلى اتفاق جيّد رغم النكث الأمريكي

30/11/2021

طهران: نسعى للتوصل إلى اتفاق جيّد رغم النكث الأمريكي
حراك مغربي واسع ضدّ التطبيع مع الكيان الصهيوني

30/11/2021

حراك مغربي واسع ضدّ التطبيع مع الكيان الصهيوني
السيّد رئيسي لماكرون: على الأمريكيين والأوروبيين العودة إلى التزاماتهم

29/11/2021

السيّد رئيسي لماكرون: على الأمريكيين والأوروبيين العودة إلى التزاماتهم
الرّئيس الجزائري يجدّد دعم بلاده للشعب الفلسطيني: لاسترجاع حقوقه المغتصبة كاملة

29/11/2021

الرّئيس الجزائري يجدّد دعم بلاده للشعب الفلسطيني: لاسترجاع حقوقه المغتصبة كاملة
التغطية الإخبارية
لبنان: الرئيس بري دعا لجنتي المال والإدارة إلى جلسة مشتركة غدًا لوضع الضوابط على التحاويل المصرفية
بوتين: سبب نجاحنا في الشرق الأوسط هو احترام الشركاء وعدم التدخل في شؤونهم
لبنان: تحذيرٌ من وزير الداخلية للمواطنين مع اقتراب المنخفض الجوي
قوات الاحتلال تهدم منزل الفلسطيني محمد زيتون في حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى
الرئيس عون شارك في حفل افتتاح بطولة كأس العرب - فيفا 2021 التي تستضيفها الدوحة ويعود ليلًا إلى بيروت

مقالات مرتبطة
سفيرا الصين وروسيا عن &quot;القمة من أجل الديمقراطية&quot;: واشنطن تؤجّج الصراعات الأيديولوجية&nbsp;
سفيرا الصين وروسيا عن "القمة من أجل الديمقراطية": واشنطن تؤجّج الصراعات الأيديولوجية 
السيّد رئيسي لماكرون: على الأمريكيين والأوروبيين العودة إلى التزاماتهم
السيّد رئيسي لماكرون: على الأمريكيين والأوروبيين العودة إلى التزاماتهم
التحالفات الأميركية والعودة إلى الجذور الأنجلوساكسونية
التحالفات الأميركية والعودة إلى الجذور الأنجلوساكسونية
نكبة العدو: مفاوضات فيينا طريقنا الى الانفجار
نكبة العدو: مفاوضات فيينا طريقنا الى الانفجار
رئيس الوفد الإيراني في فيينا: هدفنا إلغاء كل العقوبات ولن نخضع للتهديدات
رئيس الوفد الإيراني في فيينا: هدفنا إلغاء كل العقوبات ولن نخضع للتهديدات
حروب الدرونز الاميركية الابدية (4): عندما شطرت الصواريخ مزارعًا افغانيًا الى قسمين
حروب الدرونز الاميركية الابدية (4): عندما شطرت الصواريخ مزارعًا افغانيًا الى قسمين
 كيف يُبرّر الجيشان الأمريكي والصهيوني قتل المدنيين والأبرياء؟
 كيف يُبرّر الجيشان الأمريكي والصهيوني قتل المدنيين والأبرياء؟
هل سيمهّد تقدم "طالبان" لعودة الهجمات الإرهابية في الخارج؟
هل سيمهّد تقدم "طالبان" لعودة الهجمات الإرهابية في الخارج؟
السيد رئيسي يؤكد لبوتين على ضرورة الغاء كامل الحظر عن الشعب الايراني
السيد رئيسي يؤكد لبوتين على ضرورة الغاء كامل الحظر عن الشعب الايراني
الجمهورية الاسلامية تتكفّل بتلقيح الأفغان على أراضيها
الجمهورية الاسلامية تتكفّل بتلقيح الأفغان على أراضيها