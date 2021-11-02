02/11/2021

قرداحي: المسألة تحوّلت الى كرامة وطنية

قال وزير الإعلام جورج قرداحي لصحيفة "الديار" إنه يدرك تماما ويشعر بـ"معاناة اللبنانيين في الخارج وخوفهم من أي إجراء قد يطالهم ، لكن المسألة تحوّلت الى مسألة كرامة وطنية"، مضيفًا "لستُ متمسّكًا لا بمنصب ولا بوظيفة، لكن المسألة تعدّت ذلك الى الكرامات".

وتابع "كل الموضوع قيد الدرس وأنا بانتظار عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من قمة غلاسكو لوضع جميع الأوراق على الطاولة والخروج بعدها بقرار متفق عليه بيني وبينه، وبالتالي عندما يعود رئيس الحكومة الذي قد يكون لديه معطيات جديدة بعد اللقاءات التي يعقدها، وأردف "بقعد أنا وياه ونتخذ القرار بضوء المعطيات التي قد تكون تكونت لديه".

وعن توقيت استقالته، أجاب: "خلينا ننطر عودة رئيس الحكومة بدنا نقعد ونحكي وبعدا لكل حادث حديث".

وعن كل الاتهامات التي طالته كون "لحم كتافو من الخليج"، علق وزير الاعلام، بالقول : "عملت بعرق جبيني، ونجاحي كان بسبب عملي وتعبي".

جورج قرداحي

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