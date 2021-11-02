لبنان

حزب الله لفرنسا: أفرجوا عن المناضل جورج عبد الله

02/11/2021

حزب الله لفرنسا: أفرجوا عن المناضل جورج عبد الله

استقبل نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بحضور عضو لجنة تنسيق الأسرى والمحرَّرين الشيخ عطا الله حمود وفدًا من عائلة الأسير المعتقل في السجون الفرنسية جورج عبد الله برئاسة شقيقه روبير عبد الله.

وقد أكد الشيخ نعيم قاسم أن قضية جورج عبد الله هي واحدة من قضايا المقاومة التي هي محل اهتمام مستمر، وأن الإدارة الفرنسية تُخالف أبسط قواعد حقوق الإنسان في عدم الإفراج عنه، وأن مبررات خضوعها للولايات المتحدة لا يعفيها من كونه أسيرًا على أراضيها.

وطالب سماحته باسم حزب الله السلطات الفرنسية بالإفراج عن المناضل المقاوم جورج عبد الله إنصافًا له وتأدية لحقوقه، وقال إن الاستمرار في اعتقاله وصمة عار في سجل فرنسا لا تُعالَج إلّا بالإفراج عنه.

حزب اللهفرنساالشيخ نعيم قاسم

إقرأ المزيد في: لبنان

الغاز القطري يغذِّي &quot;كهرباء لبنان&quot;.. إليكم التّفاصيل

30/11/2021

الغاز القطري يغذِّي "كهرباء لبنان".. إليكم التّفاصيل
&nbsp;حملة &quot;رحمةٌ مهداة&quot; تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية

30/11/2021

 حملة "رحمةٌ مهداة" تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية
منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية

30/11/2021

منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية
بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة

30/11/2021

بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة
أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة: صوان عمل على اصدار اخلاءات سبيل تعسفية

30/11/2021

أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة: صوان عمل على اصدار اخلاءات سبيل تعسفية
كورونا لبنان: المخاوف والتحديات

30/11/2021

كورونا لبنان: المخاوف والتحديات
التغطية الإخبارية
لبنان: الرئيس بري دعا لجنتي المال والإدارة إلى جلسة مشتركة غدًا لوضع الضوابط على التحاويل المصرفية
بوتين: سبب نجاحنا في الشرق الأوسط هو احترام الشركاء وعدم التدخل في شؤونهم
لبنان: تحذيرٌ من وزير الداخلية للمواطنين مع اقتراب المنخفض الجوي
قوات الاحتلال تهدم منزل الفلسطيني محمد زيتون في حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى
الرئيس عون شارك في حفل افتتاح بطولة كأس العرب - فيفا 2021 التي تستضيفها الدوحة ويعود ليلًا إلى بيروت

مقالات مرتبطة
حزب الله يُحاصر موسم البرودة: لا تخلّيَ عن أهلنا
حزب الله يُحاصر موسم البرودة: لا تخلّيَ عن أهلنا
الحماقات المتشعبة.. هكذا يُحارَب الحزب؟
الحماقات المتشعبة.. هكذا يُحارَب الحزب؟
تجمع أطباء الأسنان في حزب الله: ما صدر عن سامي الجميل محض كذب وإفتراء ولا يبشر بالخير
تجمع أطباء الأسنان في حزب الله: ما صدر عن سامي الجميل محض كذب وإفتراء ولا يبشر بالخير
رعد: لبنان خرج من العصر الاسرائيلي ولن يعود إليه
رعد: لبنان خرج من العصر الاسرائيلي ولن يعود إليه
فضل الله: عنوان الإدراة الأمريكية في الانتخابات المقبلة هو استهداف المقاومة وسلاحها
فضل الله: عنوان الإدراة الأمريكية في الانتخابات المقبلة هو استهداف المقاومة وسلاحها
السيّد رئيسي لماكرون: على الأمريكيين والأوروبيين العودة إلى التزاماتهم
السيّد رئيسي لماكرون: على الأمريكيين والأوروبيين العودة إلى التزاماتهم
التضييق على فرنسا جزء من الضغط الأميركي على الاتحاد الأوروبي
التضييق على فرنسا جزء من الضغط الأميركي على الاتحاد الأوروبي
عبد اللّهيان لنظيره الفرنسي: نمضي بقوّة نحو تعزيز قدراتنا الدّفاعية
عبد اللّهيان لنظيره الفرنسي: نمضي بقوّة نحو تعزيز قدراتنا الدّفاعية
فرنسا ترحِّل مئات المهاجرين التونسيين
فرنسا ترحِّل مئات المهاجرين التونسيين
صفقة الغواصات: ماكرون يتهم رئيس الوزراء الأسترالي بالكذب
صفقة الغواصات: ماكرون يتهم رئيس الوزراء الأسترالي بالكذب
الشيخ قاسم: سقوط الاحتلال في فلسطين مسألة وقت&nbsp;
الشيخ قاسم: سقوط الاحتلال في فلسطين مسألة وقت 
الشيخ قاسم: أزمة الدولة لا يحلُّها حزب الله&nbsp;
الشيخ قاسم: أزمة الدولة لا يحلُّها حزب الله 
الشيخ قاسم: الموقف السعودي عدواني على لبنان ولا نقبل أي علاقة فيها شروط أو إملاءات
الشيخ قاسم: الموقف السعودي عدواني على لبنان ولا نقبل أي علاقة فيها شروط أو إملاءات
الشيخ قاسم: السّعودية بدأت عدوانًا على لبنان وليّ ذراع حزب الله مستحيل
الشيخ قاسم: السّعودية بدأت عدوانًا على لبنان وليّ ذراع حزب الله مستحيل
الشيخ قاسم: نقف إلى جانب الشعب اليمني بوجه العدوان الآثم
الشيخ قاسم: نقف إلى جانب الشعب اليمني بوجه العدوان الآثم