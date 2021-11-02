02/11/2021

حزب الله لفرنسا: أفرجوا عن المناضل جورج عبد الله

استقبل نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بحضور عضو لجنة تنسيق الأسرى والمحرَّرين الشيخ عطا الله حمود وفدًا من عائلة الأسير المعتقل في السجون الفرنسية جورج عبد الله برئاسة شقيقه روبير عبد الله.

وقد أكد الشيخ نعيم قاسم أن قضية جورج عبد الله هي واحدة من قضايا المقاومة التي هي محل اهتمام مستمر، وأن الإدارة الفرنسية تُخالف أبسط قواعد حقوق الإنسان في عدم الإفراج عنه، وأن مبررات خضوعها للولايات المتحدة لا يعفيها من كونه أسيرًا على أراضيها.

وطالب سماحته باسم حزب الله السلطات الفرنسية بالإفراج عن المناضل المقاوم جورج عبد الله إنصافًا له وتأدية لحقوقه، وقال إن الاستمرار في اعتقاله وصمة عار في سجل فرنسا لا تُعالَج إلّا بالإفراج عنه.

حزب اللهفرنساالشيخ نعيم قاسم

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