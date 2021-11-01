01/11/2021

مجلة علمية عالمية تنشر دراسة أعدتها مستشفى السان جورج حول خصائص "كورونا"

قام مركز الأبحاث والدّراسات في مستشفى سان جورج بالحدث جنوب بيروت بنشر دراسة في مجلة علميّة محكمة ذات مستوى عالمي (Journal of Clinical Virology Plus) تتعلّق بالخصائص العيادية لفيروس كوفيد-١٩ في لبنان

وتناولت المقالة العلمية ديناميكيات الوباء في المشفى بين أيلول/سبتمبر 2020 وأيّار/مايو 2021، عبر تحليل شامل لنتائج 902 مريض في مستشفى سان جورج، وقدّمت لأوّل مرّة نظرة شاملة ومفصّلة عن خصائص المرض في لبنان.

المركز سيبقى مستمرّا في العمل البحثي الذي سينتج عنه المزيد من الدّراسات وفهم أعمق للوباء في لبنان.

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