لبنان

مجلة علمية عالمية تنشر دراسة أعدتها مستشفى السان جورج حول خصائص

01/11/2021

مجلة علمية عالمية تنشر دراسة أعدتها مستشفى السان جورج حول خصائص "كورونا"

قام مركز الأبحاث والدّراسات في مستشفى سان جورج بالحدث جنوب بيروت بنشر دراسة في مجلة علميّة محكمة ذات مستوى عالمي (Journal of Clinical Virology Plus) تتعلّق بالخصائص العيادية لفيروس كوفيد-١٩ في لبنان

وتناولت المقالة العلمية ديناميكيات الوباء في المشفى بين أيلول/سبتمبر 2020 وأيّار/مايو 2021، عبر تحليل شامل لنتائج 902 مريض في مستشفى سان جورج، وقدّمت لأوّل مرّة نظرة شاملة ومفصّلة عن خصائص المرض في لبنان.

المركز سيبقى مستمرّا في العمل البحثي الذي سينتج عنه المزيد من الدّراسات وفهم أعمق للوباء في لبنان.

لبنانفيروس كورونا

إقرأ المزيد في: لبنان

الغاز القطري يغذِّي &quot;كهرباء لبنان&quot;.. إليكم التّفاصيل

30/11/2021

الغاز القطري يغذِّي "كهرباء لبنان".. إليكم التّفاصيل
&nbsp;حملة &quot;رحمةٌ مهداة&quot; تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية

30/11/2021

 حملة "رحمةٌ مهداة" تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية
منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية

30/11/2021

منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية
بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة

30/11/2021

بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة
أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة: صوان عمل على اصدار اخلاءات سبيل تعسفية

30/11/2021

أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة: صوان عمل على اصدار اخلاءات سبيل تعسفية
كورونا لبنان: المخاوف والتحديات

30/11/2021

كورونا لبنان: المخاوف والتحديات
التغطية الإخبارية
لبنان: الرئيس بري دعا لجنتي المال والإدارة إلى جلسة مشتركة غدًا لوضع الضوابط على التحاويل المصرفية
بوتين: سبب نجاحنا في الشرق الأوسط هو احترام الشركاء وعدم التدخل في شؤونهم
لبنان: تحذيرٌ من وزير الداخلية للمواطنين مع اقتراب المنخفض الجوي
قوات الاحتلال تهدم منزل الفلسطيني محمد زيتون في حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى
الرئيس عون شارك في حفل افتتاح بطولة كأس العرب - فيفا 2021 التي تستضيفها الدوحة ويعود ليلًا إلى بيروت

مقالات مرتبطة
الغاز القطري يغذِّي &quot;كهرباء لبنان&quot;.. إليكم التّفاصيل
الغاز القطري يغذِّي "كهرباء لبنان".. إليكم التّفاصيل
&nbsp;حملة &quot;رحمةٌ مهداة&quot; تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية
 حملة "رحمةٌ مهداة" تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية
منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية
منطاد إسرائيلي عملاق يخرق السيادة اللبنانية
بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة
بيرم في رابع اجتماع للجنة المؤشر: مرسوم زيادة بدل النقل لن ينتظر انعقاد الحكومة
أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة: صوان عمل على اصدار اخلاءات سبيل تعسفية
أهالي شهداء وجرحى مجزرة الطيونة: صوان عمل على اصدار اخلاءات سبيل تعسفية
كورونا لبنان: المخاوف والتحديات
كورونا لبنان: المخاوف والتحديات
عداد كورونا يتصاعد وجهوزية المواجهة ليست كسابق عهدها
عداد كورونا يتصاعد وجهوزية المواجهة ليست كسابق عهدها
الهيئة الصحية تُفعّل جهوزيّتها جنوبًا: حملات تلقيح في المدارس
الهيئة الصحية تُفعّل جهوزيّتها جنوبًا: حملات تلقيح في المدارس
متحور كورونا الجديد &quot;أوميكرون&quot; ينتشر في دول جديدة
متحور كورونا الجديد "أوميكرون" ينتشر في دول جديدة
سلالة &quot;أوميكرون&quot; تُهدّد العالم: القلق يجتاح كلّ الدول
سلالة "أوميكرون" تُهدّد العالم: القلق يجتاح كلّ الدول