العالم

الخارجية الإيرانية: رفع الحصار الجائر عن اليمن مُقدمة للحل السياسي 

01/11/2021

الخارجية الإيرانية: رفع الحصار الجائر عن اليمن مُقدمة للحل السياسي 

أكد كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني علي اصغر خاجي أن رفع الحصار السعودي الجائر عن اليمن هو مقدمة للحل السياسي للأزمة في هذا البلد.

موقف خاجي جاء خلال لقائه الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في اليمن هانز جروندبرج الذي بحث معه مختلف قضايا وابعاد الازمة اليمنية وآخر المستجدات.

واعتبر خاجي أن القرار النهائي بشأن مصير اليمن هو بيد الشعب، داعياً لرفع الحصار الجائر عنه من اجل التمهيد لحل سياسي للأزمة اليمنية.

وبيّن خاجي للممثل الأممي أن انعدام الثقة بين الشعب اليمني والأمم المتحدة خلق حلقة مفقودة في سير المحادثات، وشدد على ان اعادة بناء الثقة يجب ان تقترن بإجراءات عملية خاصة في مجال الشؤون الإنسانية في اليمن.

وجدد خاجي تأكيد دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لأي جهد يُفضي لحل الازمة اليمنية.

واشاد الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في اليمن بدور دول المنطقة في دعم عملية السلام لا سيما إيران، مقراً بأن الشعب اليمني سيكون صاحب القرار النهائي في هذا الشأن.

الجمهورية الاسلامية في إيرانالعدوان الاميركي السعودي على اليمنالأمم المتحدة

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