01/11/2021

"هاجس الشمال" يُحرّك الاحتلال: تحصين 21 مستوطنة

أعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية اليوم الاثنين عن انطلاق خطة "درع الشمال" لتحصين المستوطنات المحاذية للحدود مع لبنان.

وأفاد موقع القناة الثانية العبرية نقلًا عن إدارة الخطة التابعة لشعبة الهندسة في وزارة الحرب أن أول مستوطنة ستبدأ بها الخطة هي مستعمرة يوفال الواقعة في إصبع الجليل حيث بدأت الشعبة صباح اليوم بأعمال بناء أول غرفة محصنة في المكان بالتعاون مع قيادة المنطقة الداخلية، ومن المتوقع بناء 65 غرفة محصنة في مستوطنة يوفال.

من جهته، قال وزير الحرب بني غانتس إن "إسرائيل" تبدأ اليوم عملية "قومية" بعد سنوات من التوقف لحماية الشمال من التهديدات القائمة في المنطقة، مشيرًا إلى أن "إسرائيل" بحاجة إلى جبهة داخلية قوية ومناعة مدنية للصمود في تحقيق أهدافها.

ووجه بني غانتس شكرًا لوزير المالية الصهيوني أفيغدور ليبرمان على تفهمه الحاجة الأمنية لوضع ميزانية للبرنامج، مُشيدًا أيضًا بالمتخصصين في وزارة الحرب والجيش الذين طوروا المشروع بسرعة وفعالية.

ويتوقع في الأسابيع المقبلة استكمال إعداد مناقصات لتحصين أربع مستوطنات أخرى هي: المطلة، شلومي، شتولا ومرغليوت.

فلسطين المحتلة

إقرأ المزيد في: عين على العدو