الخليج

المنطقة الشرقية في السعودية: المظلومية لا تتوقّف 

01/11/2021

المنطقة الشرقية في السعودية: المظلومية لا تتوقّف 

مرة جديدة، يتعرّض أبناء المنطقة الشرقية للمظلومية. صباح اليوم، أقدم النظام السعودي على تنفيذ حكم الإعدام تعزيرًا بحق المعتقل مكي كاظم آل عبيد من أبناء مدينة الدمام بعد تأييده من قبل محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدور أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر، وهو ما لم يعلم ذووه بتفاصيله سابقًا. 

وكعادتها مع كلّ إعدام تعسّفي، تُبرّر السلطات فعلتها بالقول إن المعتقل هاجم رجال الأمن وخرج عن طاعة الولي وهو ما اتهمت به مكي بن كاظم آل عبيد، مُلفقّةً جرائم جمّة لتبني عليها حكمها الذي يفتقد الى الشرعية.

وعلى الرغم من الإفراجات التي شهدتها القطيف مؤخرًا بحقّ أكثر من معتقل مضى على احتجازه سنوات، لا يعوّل أبناء المنطقة على نوايا النظام وادعاءات الإصلاح التي يُسوّق لها أمام الرأي العام الغربي، بل هم على ثقة بأن هذه الأحكام ستتواصل وصكوكها الجائرة لن تتوقّف في ظلّ وجود نظام جائر لا يرحم ولا يتقبل من يختلف معه.

المنطقة الشرقية في السعودية: المظلومية لا تتوقّف 
 

السعودية

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