اليمن

شهيدان وسبعة جرحى بصعدة حصيلة غارات طيران العدوان السعودي

01/11/2021

شهيدان وسبعة جرحى بصعدة حصيلة غارات طيران العدوان السعودي

استشهد مواطنان وأصيب سبعة آخرون بنيران العدو السعودي في صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، اذ شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 13 غارة على محافظات مأرب والجوف وصعدة. 

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قوى العدوان ارتكبت 185 خرقًا بالحديدة بينها محاولة تسلل واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وتحليق تسع طائرات تجسسية في أجواء الجبلية والجاح والفازة.

وأشار المصدر إلى أن خروقات قوى العدوان شملت أيضًا 35 خرقًا بقصف مدفعي لـ 345 قذيفة و130 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة بالإضافة إلى إفشال محاولة تسلل لمرتزقة العدوان جنوب الدريهمي.

وأكد المصدر استشهاد طفل ورجل وإصابة سبعة مواطنين بنيران الجيش السعودي في مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن تسع غارات على مديرية الجوبة وغارتين على مديرية جبل مراد بمحافظة مأرب، وغارة على مديرية خب والشعف بالجوف وغارة على مديرية الظاهر بصعدة.
 

اليمنالعدوان الاميركي السعودي على اليمن

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