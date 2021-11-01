01/11/2021

تعثر لـ"ريال سوسيداد" وفوز لـ"اتلاتيكو مدريد" في الليغا

أهدر "ريال سوسيداد" نقطتين بعدما فرض عليه جاره "اتلاتيكو بلباو" تعادلا بهدف لهدف في دربي الباسك، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

ورفع "سوسيداد" رصيده إلى 25 نقطة في القمة بفارق نقطة واحدة عن وصيفيه "ريال مدريد" و"اشبيليا".

واستعاد "اتلاتيكو مدريد" حامل اللقب نغمة الانتصارات بفوزه الكبير على ضيفه "ريال بيتيس" بثلاثية أحرزها كراسكو وخيرمان خطأ في مرماه وجواو فلكس.

ورفع الروخي بلانكوس رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع فيما تراجع بيتيس للمركز الخامس.

وفرض "قاديش" التعادل على ضيفه "ريال مايوركا" بهدف لهدف ليفشل مايوركا الذي انقذه مهاجمه الفريدو نغريدو من الخسارة بتحقيق الفوز للمباراة الرابعة تواليا.

وحقق "خيتافي" فوزه الأول في الدوري على حساب "اسبانيول" بهدفين لهدف.

"نابولي" و"ميلان" يواصلان الصراع في الكالتشيو

وحافظ "نابولي" على صدارته في الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه الصعب على مضيفه "سلرنتانا" بهدف، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ليرفع فريق الجنوبي الذي حقق انتصاره العاشر رصيده إلى 31 نقطة.

وحسم "ميلان" قمة الجولة بفوزه في الأولمبيكو على مضيفه "روما" بهدفين لهدف بفضل نجمه السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش الذي وقع على هدف الافتتاح وكسب ركلة الجزاء التي ترجمها العاجي فرانك كيسي لهدف ثانٍ للروسوناري الذي رفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني خلف نابولي.

وأحرز المخضرم ستيفان شعراوي هدف ذئاب العاصمة الوحيد في الوقت البديل.

وفاز "انتر" حامل اللقب على ضيفه "اودونازي" بهدفي خواكيمن كوريا ليرفع الأفاعي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث.

"وستهام" يواصل انتصاراته وفوز لـ"ليدز" في الدوري الممتاز

واصل "وستهام يونايتيد" نتائجه الايجابية متساويا مع "مانشستر سيتي" الثالث برصيد 20 نقطة، عقب فوزه العريض على مضيفه "استونفيلا" بأربعة أهداف لهدف ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد "ليدز يونايتيد" بالنقاط الثلاث من ميدان نرويتش سيتي بالفوز عليه بهدفين لهدف ليحقق انتصاره الثاني هذا الموسم ويرفع رصيده إلى عشر نقاط، في حين تجمد رصيد نرويتش الذي تجرع خسارته الثامنة وما زال يبحث عن انتصاره الأول عند نقطتين.

بيكي واغوارو يغيبان عن "برشلونة"

وأعلن نادي "برشلونة" إصابة مدافعه جيرار بيكي في ربلة الساق اليمنى دون تحديد مدة غيابه.

وكان بيكي تعرض للإصابة في مباراة فريقه مع الافيس والتي انتهت بالتعادل بهدف لهدف.

ويعاني النجم الاسباني حسب الفحوص التي خضع لها من تشنج في ربلة الساق اليمنى.

وأشار النادي الكاتالوني إلى غياب المدافع المخضرم عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

كما أظهرت الفحوصات الطبية معاناة لاعب الفريق الأرجنتيني سارغيو اغوارو من عدم انتظام في ضربات القلب.

وأكدت تقارير اعلامية أن اغوارو سيخضع لفحوصات إضافية لمواصلة تحليل حالته الصحية.

وكان اغوارو صاحب الـ33 عاما قد ادخل المستشفى للخضوع للفحوصات بعد معاناته من ألم في الصدر وشعوره بدوار خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه مع الافيس بهدف لهدف.

"توتنهام" يقيل مدربه

هذا وذكرت تقارير صحافية إنجليزية أن نادي توتنهام يتجه نحو الاستغناء عن خدمات مدربه البرتغالي نونو سانتو، بعدما سقط الفريق اللندني أمام مانشستر يونايتيد بثلاثية وتجرع خسارته الخامسة خلال عشر جولات.

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