01/11/2021

الصين: التقرير الأميركي الخاص بنشأة كوفيد-19 بلا مصداقيّة

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين تقريرًا للمخابرات الأميركية حول نشأة جائحة "كوفيد-19" بأنه غير علميّ، وبلا أيّ مصداقية.

وكان هذا التقرير الذي رُفعت عنه السرية قد ذكر أن نظرية أن يكون "كوفيد -19" قد نشأ في مختبر "منطقية". وممّا ذكره التقرير، أن كلًا من النظريّتين اللتين تقولان إن الوباء نشأ بشكل طبيعي أو تسرّب من مختبر منطقيّتان، لشرح كيف أصاب فيروس "سارس-كوف-2"، المسؤول عن "كوفيد-19" البشر لأول مرة، ولكن الحقيقة قد لا تُعرف على الإطلاق.

على إثره، ردّ وانغ عبر موقع وزارة الخارجية الصينية أن "الكذبة التي تكرّرت ألف مرة لا تزال كذبة"، لافتًا إلى أن أجهزة المخابرات الأميركية "لديها سمعة في الاحتيال والخداع".

وتابع أن تتبّع نشأة فيروس كورونا قضية خطيرة ومعقّدة، لا ينبغي ولا يمكن بحثها إلا من خلال تعاون علماء العالم.

وكرّر وانغ أيضًا دعوات الصين للولايات المتحدة لفتح مختبرها الخاص في فورت ديتريك أمام الخبراء الدوليين.



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