01/11/2021

تطبيع ليبي اسرائيلي

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن إقلاع طائرة ليبية خاصة من الإمارات إلى مطار بن غوريون في "تل أبيب" في الأراضي المحتلة.

ووفقًا لمحرر شؤون الطيران في قناة "كان" الصهيونية، فإن الطائرة الليبية الخاصة التي أقلعت من دبي هي من طراز P4-RMA والتي تستخدمها قوات الجنرال الليبي خليفة حفتر التي تسيطر على شرق ليبيا.

وأوضحت الصحيفة أن الطائرة ستغادر فلسطين المحتلة اليوم ثم ستتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وتعدّ هذه الخطوة الأولى من نوعها بين طرف من أطراف الحرب في ليبيا والكيان الصهيوني.



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