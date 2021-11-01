01/11/2021

إنجاز جديد للقوات الأمنية العراقية

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية اعتقال 14 إرهابيًا بمحافظة نينوى.

وفي بيانٍ لها، قالت شرطة نينوى إن فوج طوارئ الشرطة الأول في نينوى تمكّن من إلقاء القبض على الارهابي المكنّى بـ"أبو البراء"، عضو ما تسمى بـ "فرقة الفرقان القتالية" خلال فترة سيطرة "داعش" الإرهابي الوهابي على الموصل والصادرة بحقه مذكرة قبض عن القضاء العراقي.

وأضاف البيان أن الإرهابيين الاخرين هم كل من: المكنى "ابو وقاص" ويعمل في ما يسمى لواء القدس والمكنى "ابو زهراء" يعمل في ما يسمى كتيبة ابي مصعب الزرقاوي ومجرم آخر يعمل في ما يسمى معسكر سلمان الفارسي، فيما يعمل الإرهابي الرابع بما يسمى ديوان الجند/السريه النقلية، والارهابي المكنى "ابو هنون" يعمل في ما تسمى الهندسة العسكرية / قسم الالغام، كما كان من بينهم الإرهابي المكنى "ابو حيدر" والذي يعمل في ما تسمى فرقة مؤته أما الإرهابي السابع فهو المكنى "نشوان" يعمل في ما تسمى فرقة الفرقان / لواء عمر بن الخطاب، وعدد اخر من الموقوفين.

وأكد البيان اعتراف هؤلاء المجرمين خلال التحقيق الابتدائي والقضائي بانتمائهم لعصابات "داعش" الإرهابية الوهابية.



العراق

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