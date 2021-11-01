01/11/2021

"السلام زغرتا" و"الغازية" و"النبي شيت" والراسينج" إلى سداسية الصعود

تأهلت أندية "السلام زغرتا" المتصدر و"الشباب الغازية" و"النبي شيت" و"الراسينج" و"النهضة" و"الاجتماعي" إلى الدورة السداسية للأندية المنافسة على بطاقتي الصعود لأندية الدرجة الأولى، وذلك بعد اختتام الجولة الأولى من دوري الدرجة الثانية.

وأسفرت الجولة الـ11 والأخيرة عن فوز "الأهلي النبطية" على "الأهلي صيدا" بـ3 أهداف لهدف، وتغلب "السلام زغرتا" المتصدر على "الاجتماعي" بثلاثة أهداف لهدفين، وتعادل "الإصلاح" مع "سبورتينج القليلة" سلبا، وهزم "الراسينج" شباب "مجدل عنجر" بهدف.

وسحق "النهضة" "النبي شيت" بثلاثية، وتعادل "الشباب الغازية" مع "المبرة" بهدف لهدف.

وأنهى "السلام زغرتا" الدور الأول في الصدارة بـ28 نقطة، "الشباب الغازية" ثاني بـ25 نقطة، "النبي شيت" 21 نقطة، "الراسينج" رابع بـ19 نقطة، "النهضة" خامس بـ17 نقطة، و"الاجتماعي" سادس بـ13 نقطة.

وتحمل الأندية الستة نقاطها في الدورة السداسية المؤهلة للصعود.

انتصار وحيد للمنتخب الأولمبي وإيران إلى نهائيات بطولة آسيا تحت 23 عاما

ودع المنتخب اللبناني الأولمبي تحت 23 عاما التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة آسيا تحت 23 عاما للمنتخبات والتي تستضيفها اوزباكستان العام المقبل، بفوز يتيم على نظيره النيبالي برباعية نظيفة، بعدما خسر مبارتيه أمام المنتخب الطاجكي المضيف والمنتخب الإيراني ليحتل المركز الثالث بثلاث نقاط.

وسجل زين فران ثنائية وأضاف كل من محمد ناصر ومحمد حيدر هدفا.

وبلغ المنتخب الإيراني نهائيات أوزباكستان بفوزه المثير على المنتخب الطاجكي المضيف بثلاثة أهداف لهدفين في ختام الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية، ليخرج متصدرا المجموعة بالعلامة الكاملة بعدما حقق فوزه الثالث، في حين حل المنتخب الطاجيكي صاحب الضيافة ثانيا بست نقاط بانتظار باقي نتائج المجموعات لحسم تأهله إلى النهائيات من عدمه، حيث يتأهل أبطال المجموعات ال11 إضافة لأربعة منتخبات تحتل المركز الثاني.

وحجز المنتخب القطري مقعدًا في نهائيات أوزباكستان على الرغم من تعادله مع نظيره السوري بهدف لهدف ليرفع العنابي رصيده إلى سبع نقاط.

المنتخب اللبناني يعسكر في البابلية

هذا وسيدخل المنتخب اللبناني لكرة القدم معسكرا داخليا في بلدة البابلية الجنوبية مطلع الأسبوع المقبل، وذلك استعدادا لمواجهتي إيران والإمارات في الـ11 و16 من الجاري ضمن التصفيات الآسيوية الحاسمة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وعمل الاتحاد اللبناني لكرة القدم على تأهيل أرضية ملعب البابلية بالعشب الطبيعي لتصبح مشابهة لملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري في صيدا الذي سيحتضن المباريات.

فوز كبير لبيروت في دوري كرة السلة

وواصل نادي بيروت عروضه الجيدة وحقق فوزا كبيرا على ضيفه الانترانيك 104 75، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مجمع الشياح لحساب الجولة الثالثة من منافسات دوري كرة السلة.

وسجل كل من ايلي شمعون وهايك هكيوكجيان 21 نقطة ورودريك عقل 18 نقطة، بينما أحرز جان بول جاروش 25 نقطة للفريق الخاسر.

ورفع بيروت رصيده إلى أربع نقاط متساويا مع الانترانيك.

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