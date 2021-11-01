01/11/2021

محكمة الاحتلال تصادق على سلب أرض بالشيخ جراح

في موقف يعكس همجية الاحتلال واستمراره بسلب وقضم الأراضي الفلسطينية، رفضت محكمة الاحتلال الاستئناف المقدم من أصحاب قطعة أرض في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة ضد إخلائها لصالح الجماعات الاستيطانية، وفرضت عليهم غرامة مالية بقيمة 18 ألف شيكل (قرابة الـ 6 آلاف دولار).

وأوضحت لجنة الحي الغربي في الشيخ جراح في تصريح صحفي أنَّ القرار يخصّ الفلسطينيين كمال عبيدات وسالم منصور، وصودق على قرار سلب وإخلاء "عقار" في الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وبينت اللجنة أن قرار "المحكمة العليا الإسرائيلية" يتعلق بأرض مقام عليها معرض ومغسلة وخيمة.

وأشارت إلى أن مهلة الرد على المقترح الإسرائيلي بخصوص قضية المنازل المهددة بالتهجير ما تزال قائمة حتى تاريخ 11 شباط/فبراير المقبل.



فلسطين المحتلة

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