العالم

إيران تعلن عن إحباط هجوم لقراصنة في خليج عدن

01/11/2021

إيران تعلن عن إحباط هجوم لقراصنة في خليج عدن

أعلنت بحرية جيش الجمهورية الاسلامية أن قراصنة مسلحين على متن أربعة زوارق هاجموا ناقلة نفط إيرانية، واشتبكوا مع فريق المرافقة والحماية البحرية للناقلة ثمّ فروا بعد تبادل النيران التحذيرية.

ووفقًا لوكالة مهر للأنباء، فقد اشتبك فريق المرافقة والحماية البحرية للناقلة الإيرانية صباح اليوم مع قراصنة في طريقهم إلى خليج عدن قبل دخولهم مضيق باب المندب.

وبحسب الوكالة، فإن "4 زوارق مشبوهة تحمل 4 إلى 6 ركاب مسلحين كانت تعتزم مهاجمة ناقلة النفط والاقتراب منها، لكن بعد تحرك فريق المرافقة والحماية البحرية للناقلة الإيرانية في المنطقة بالوقت المناسب وتبادل النيران التحذيرية، هربوا من موقع السفينة المذكورة".

الجمهورية الاسلامية في إيران

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