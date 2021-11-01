العالم

صفقة الغواصات: ماكرون يتهم رئيس الوزراء الأسترالي بالكذب

01/11/2021

صفقة الغواصات: ماكرون يتهم رئيس الوزراء الأسترالي بالكذب

في تصريح جديد، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه "يعلم" أن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون كذب عليه بشأن المفاوضات السرية بين أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة حول اتفاقية دفاعية أدت إلى نسف صفقة لبيع كانبيرا غواصات فرنسية، وذلك في إشارة إلى إلغاء أستراليا اتفاقية تسليح موقعة مع فرنسا عام 2015 بقيمة 66 مليار دولار لشراء 12 غواصة فرنسية تعمل بالديزل والكهرباء، وقررت بدلًا من ذلك شراء أخرى أميركية تعمل بالوقود النووي في سياق اتفاق ثلاثي بين واشنطن ولندن وكانبيرا، وهو ما أثار غضب باريس بشدة. 

في المقابل، اعتبرت استراليا أنه يفترض بأن باريس كانت على علم بـ"المخاوف الجديّة والعميقة" التي راودت كانبيرا حيال الغواصات الفرنسية قبل إلغاء الاتفاقية.

وعلى هامش اجتماع مجموعة العشرين في روما، سأل صحافي أسترالي ماكرون "هل تعتقدون أن سكوت موريسون كذب عليكم؟"، فردّ الرئيس الفرنسي "أنا لا أعتقد. أنا أعلم ذلك".

وقال الرئيس الفرنسي: "أوضحنا ما ينبغي توضيحه" بشأن هذا التحالف في المحيطين الهادئ والهندي الذي كلّف فرنسا عقدًا ضخمًا لبيع أستراليا غوّاصات متطورة"، وأضاف: "ينبغي الآن التطلّع إلى المستقبل الذي يشتمل على قرارات مشتركة ملموسة جدًا تدعم التحرّكات والمبادرات المشتركة حول المناخ والدفاع والابتكار".

وفي ما يتعلق بإمكان إعادة الثقة برئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، قال ماكرون "إننا نتحدث وسنرى ماذا سيفعل"، وأضاف "أنا أكنّ الكثير من الاحترام لبلدكم والكثير من الاحترام والصداقة لشعبكم" لكن عندما نكنّ الاحترام يجب أن يكون ذلك من الجهتين وأن يكون أسلوب التصرف "وفقًا لهذه القيم".

ماكرون يهدد بإجراءات ضد بريطانيا

في سياق آخر، هدّد ماكرون باتخاذ خطوات ضدّ بريطانيا إذا استمرت في "عدم احترامها" لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وقال إن بلاده "لا ترغب بالتصعيد، ولكن إذا استمرت المملكة المتحدة في عدم احترامها لاتفاق بريكست، فسنتخذ إجراءات من طرفنا".
 

فرنسااسترالياايمانويل ماكرون

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