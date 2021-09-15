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في سحمر.. مجلس تعزية برحيل الشيخ قبلان

15/09/2021

في سحمر.. مجلس تعزية برحيل الشيخ قبلان

 

الشيخ عبد الأمير قبلانسحمر

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&nbsp;حملة &quot;رحمةٌ مهداة&quot; تفتتح حديقة يارين وتطلق مشاريع مدرسية

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طريق سحمر العقبة.. متى تنتهي المعاناة؟

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