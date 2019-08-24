24/08/2019

نادي "العهد" يحتفل بالتحرير الثاني في بعلبك

لبى نادي "العهد" الرياضي بكامل نجومه دعوة أهل البقاع ومدينة بعلبك للمشاركة بذكرى التحرير الثاني، اذ زار الفريق الذي ترأسه أمين السر محمد عاصي مقام السيدة خولة (ع) ليتوجه بعدها إلى قلعة بعلبك برفقة نائب رئيس البلدية مصطفى الشل، قبل أن ينتقل للمدينة الرياضية، حيث استقبل الفريق عضو كتلة الوفاء للمقاومة علي المقداد ورئيس البلدية فؤاد بلوق.

وبعد كلمات القيت، جرت مباراة استعراضية بين "العهد" وفريق شباب بعلبك انتهت بفوز بطل لبنان بهدفين لهدف.

الصفاء يضع عمر الكردي للبيع

وضعت إدارة نادي الصفاء اللاعب عمر الكردي على لائحة الانتقالات الصيفية نظرًا لغيابه المستمر عن تدريبات الفريق الأصفر، وعلاقته المتذبذبة مع الإدارة والجهاز الفني.

وتقدر قيمة الكردي السوقية - والذي تراجع مستواه بشكل لافت الموسم الماضي- بمئة الف دولار، علمًا أن الأنصار سعى من سنوات لضمه من الصفاء كما تردد أن النجمة يسعى لضمه قبل انطلاق الموسم القادم.

هل يلعب وليد شور مع المنتخب السيراليوني؟

إستدعى الجهاز الفني للمنتخب السيراليوني لكرة القدم اللاعب اللبناني وليد شور والذي عاد للعهد بعد انتهاء فترة إعارة قضاها مع الراسينغ الموسم الماضي.

ويتميز شور الذي استدعي للمنتخب اللبناني الذي شارك في بطولة غرب آسيا بمهارات عالية وحس قيادي في الملعب.

والسؤال الذي يطرح هل سيلعب مع سيراليون في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 أم يمثل بلده الأم لبنان؟

فوز ثاني لسيدات لبنان في بطولة غرب آسيا

واصل المنتخب اللبناني لكرة السلة للسيدات مسلسل انتصاراته في بطولة غرب آسيا المقامة في العاصمة الأردنية عمان بعدما حقق فوزًا مستحقا على سيدات سوريا وبنتيجة 74 60.

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