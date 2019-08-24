رياضة

نادي "العهد" يحتفل بالتحرير الثاني في بعلبك

24/08/2019

نادي "العهد" يحتفل بالتحرير الثاني في بعلبك

لبى نادي "العهد" الرياضي بكامل نجومه دعوة أهل البقاع ومدينة بعلبك للمشاركة بذكرى التحرير الثاني، اذ زار الفريق الذي ترأسه أمين السر محمد عاصي مقام السيدة خولة (ع) ليتوجه بعدها إلى قلعة بعلبك برفقة نائب رئيس البلدية مصطفى الشل، قبل أن ينتقل للمدينة الرياضية، حيث استقبل الفريق عضو كتلة الوفاء للمقاومة علي المقداد ورئيس البلدية فؤاد بلوق.

وبعد كلمات القيت، جرت مباراة استعراضية بين "العهد" وفريق شباب بعلبك انتهت بفوز بطل لبنان بهدفين لهدف.

الصفاء يضع عمر الكردي للبيع

وضعت إدارة نادي الصفاء اللاعب عمر الكردي على لائحة الانتقالات الصيفية نظرًا لغيابه المستمر عن تدريبات الفريق الأصفر، وعلاقته المتذبذبة مع الإدارة والجهاز الفني.

وتقدر قيمة الكردي السوقية - والذي تراجع مستواه بشكل لافت الموسم الماضي- بمئة الف دولار، علمًا أن الأنصار سعى من سنوات لضمه من الصفاء كما تردد أن النجمة يسعى لضمه قبل انطلاق الموسم القادم.

هل يلعب وليد شور مع المنتخب السيراليوني؟

إستدعى الجهاز الفني للمنتخب السيراليوني لكرة القدم اللاعب اللبناني وليد شور والذي عاد للعهد بعد انتهاء فترة إعارة قضاها مع الراسينغ الموسم الماضي.

ويتميز شور الذي استدعي للمنتخب اللبناني الذي شارك في بطولة غرب آسيا بمهارات عالية وحس قيادي في الملعب.

والسؤال الذي يطرح هل سيلعب مع سيراليون في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 أم يمثل بلده الأم لبنان؟

فوز ثاني لسيدات لبنان في بطولة غرب آسيا

واصل المنتخب اللبناني لكرة السلة للسيدات مسلسل انتصاراته في بطولة غرب آسيا المقامة في العاصمة الأردنية عمان بعدما حقق فوزًا مستحقا على سيدات سوريا وبنتيجة 74 60.

إقرأ المزيد في: رياضة

فوز الجزائر على كولومبيا بثلاثية وسقوط المغرب أمام الغابون

16/10/2019

فوز الجزائر على كولومبيا بثلاثية وسقوط المغرب أمام الغابون
كشف قائمة المرشحين لجائزة "الفتى الذهبي"

16/10/2019

كشف قائمة المرشحين لجائزة "الفتى الذهبي"
لبنان يفوز على سيريلانكا بثلاثية ومعتوق الهداف التاريخي للمنتخب

15/10/2019

لبنان يفوز على سيريلانكا بثلاثية ومعتوق الهداف التاريخي للمنتخب
أوكرانيا تهزم البرتغال وتبلغ نهائيات اليورو

15/10/2019

أوكرانيا تهزم البرتغال وتبلغ نهائيات اليورو
انفنتينو ينهي زيارته للبنان

15/10/2019

انفنتينو ينهي زيارته للبنان
الحكمة يطيح بالهومنتمن

15/10/2019

الحكمة يطيح بالهومنتمن
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني