24/08/2019

كوريا الشمالية تطلق قذائف جديدة باتجاه بحر اليابان

نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي قولها إن كوريا الشمالية أطلقت قذائف لم تحدد طبيعتها باتجاه بحر اليابان.

وأضافت الوكالة الكورية الجنوبية أن بيونغ يانغ أطلقت القذائف صباح اليوم من المنطقة الواقعة حول سوندوك، حيث يوجد مطار عسكري كوري شمالي.

من جهتها، قالت قوات خفر السواحل اليابانية إنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية "صواريخ" باليستية، ونبهت السفن بضرورة الابتعاد عن أي حطام.

في هذا السياق، قال مسؤول أميركي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين يبدو أنهما قصيرا المدى على غرار ما أطلقته الأسابيع الأخيرة.

وتأتي عملية الإطلاق بعد الهجوم القاسي لبيونغ يانغ على وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اذ وصفته بأنه "سم قاتل" إثر تصريحات له حول استمرار الولايات المتحدة بفرض العقوبات "الأشد" على الشمال حتى نزع سلاحها النووي. لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد في نفس الوقت أن بلاده تربطها علاقة طيبة بكوريا الشمالية وأن زعيمها كيم جونغ أون "واضح جدًا" معه.

وكانت قد أطلقت كوريا الشمالية عددًا من الصواريخ القصيرة المدى في الأسابيع الأخيرة، احتجاجًا على التدريبات العسكرية المشتركة بين أمريكا وكوريا الجنوبية وحيازة أسلحة جديدة، الأمر الذي زاد استئناف المحادثات تعقيدًا.

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