24/08/2019

الولايات المتحدة والصين تتبادلان فرض الرسوم الجمركية العقابية

في سياق النزاع التجاري الحاد بينهما، تبادلت الولايات المتحدة والصين فرض الرسوم الجمركية العقابية، فقد زادت بكين الرسوم على بضائع أميركية بقيمة 75 مليار دولار ردًا على زيادة الولايات المتحدة الرسوم على بضائعها في الأول من آب/أغسطس.

وما كان من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الا أن رد بالإعلان عن زيادة جديدة في الرسوم على سلع صينية بقيمة اجمالية تبلغ 550 مليار دولار.

وأثار إعلان ترامب عن زيادة الرسوم الشكوك في فرص التوصل إلى تسوية سريعة في الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين، والتي ستشمل بحلول نهاية العام جميع الواردات والصادرات المتبادلة بين البلدين تقريبًا.

واتهم ترامب الصين "باستغلال الولايات المتحدة في مجال التجارة وسرقة الملكية الفكرية وأمور أخرى كثيرة".

وقال: "يجب علينا تحقيق التوازن في هذه العلاقة التجارية غير المتكافئة".

وأعلن ترامب قراراته عبر سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر كشفت عن زيادة الرسوم من 25 بالمئة الى ثلاثين بالمئة على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار بدءا من الأول من تشرين الأول/اكتوبر.

كما زاد رسوما على بضائع بقيمة 300 مليون دولار كانت محددة بـ 10 بالمئة ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من ايلول/سبتمبر، لتصبح 15 بالمئة.

وقال ترامب "ما كان يجب على الصين أن تفرض رسوما جديدة على بضائع أميركية بقيمة 75 مليار دولار (لدوافع سياسية!)".

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