اليمن

مجددًا.. سلاح الجو اليمني المسير يشن هجومًا واسعًا على قاعدة الملك خالد الجوية 

24/08/2019

مجددًا.. سلاح الجو اليمني المسير يشن هجومًا واسعًا على قاعدة الملك خالد الجوية 

نفذ سلاح الجو اليمني المسير لدى الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم السبت هجومًا جويًا واسعًا على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط في عسير.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان مقتضب أن سلاح الجو المسير نفذ هجوما جويا واسعا على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط.

وأوضح العميد سريع أن الهجوم الجوي الواسع نُفذ بعدد من طائرات قاصف 2k على مرابض الطائرات الحربية ومدارج الإقلاع والهبوطن مؤكدا أن الهجوم على قاعدة الملك خالد الجوية حقق هدفه بدقة.

وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة إلى أن "هذا الاستهداف يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني العظيم".

بدورها، أظهرت مراكز رصد جوية عودة طائرة كانت على وشك الهبوط في مطار أبها القريب من قاعدة الملك خالد الجوية إلى مكان إقلاعها من مطار جدة الدولي.

وأوضحت تلك المراكز أن رحلة تابعة للخطوط الجوية المصرية نفذت عدة دورات قبل مغادرة أجواء مدينة أبها بالتزامن مع الهجوم على قاعدة الملك خالد الجوية.

وكان سلاح الجو المسير قد نفذ عمليتين هجوميتين أمس الأول الخميس بعدد من طائرات قاصف 2k مستهدفا أهدافا حيوية في قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، إذ استهدفت العملية الأولى منظومة الاتصالات العسكرية أما العملية الثانية فاستهدفت خزانات ومحطة الوقود في القاعدة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.

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