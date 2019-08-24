24/08/2019

روحاني خلال زيارته مرقد الإمام الخميني "قده": سنجعل العدو ييأس من تحقيق أهدافه

أكد الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني أنه رغم ضغوط الحظر الشديدة فإن البلاد تحقق التقدم، لافتًا إلى أن الأرقام تعكس انخفاضًا في معدل التضخّم في الآونة الأخيرة.

وخلال زيارته على رأس وفد حكومي صباح اليوم السبت مرقد مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله الإمام روح الله الخميني الموسوي قدس "سره" في جنوب العاصمة طهران، شدد روحاني على أن الشعب الإيراني يصر على المقاومة والصمود رغم المعاناة من الحظر.

روحاني قال إنه "ليس أمامنا إلا الوحدة لإحباط الظروف التي فرضت علينا"، وأضاف:"سنجعل العدو ييأس من تحقيق أهدافه".

وجدد الوفد الحكومي العهد والميثاق مع آية الله الإمام الخميني قدس سره الشريف، وذلك تزامنا مع بدء أسبوع الحكومة.

ووضع روحاني وأعضاء الحكومة إكليلاً من الزهور على مرقد الإمام الخميني وقرأوا الفاتحة على روحه الطاهرة، كما زاروا مرقد نجله أحمد الخميني ومرقد رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني، اللذين دفنا قرب ضريح الإمام الخميني (قدس سره) وقرأوا الفاتحة على روحيهما.

وحضر المراسم حفيد الإمام الراحل السيد حسن الخميني الذي يتولى سدانة الروضة.



إقرأ المزيد في: العالم