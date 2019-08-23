العالم

المركزي الايراني: قيمة العملة الوطنية ارتفعت 40 بالمائة خلال 8 أشهر

23/08/2019

المركزي الايراني: قيمة العملة الوطنية ارتفعت 40 بالمائة خلال 8 أشهر

 

أعلن محافظ البنك المركزي الايراني عبد الناصر همتي عن ارتفاع قيمة العملة الوطنية بنسبة 40 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الماضية.

جاء ذلك خلال حوار أجرته قناة "ان بي سي"، مع محافظ البنك المركزي الايراني الذي شرح أحدث التطورات الاقتصادية في البلاد وصادرات النفط الايراني وظروف البلاد الاقتصادية بعد الحظر الاميركي.

وحول ما زعمه ترامب من أنه سيقوم بتصفير صادرات النفط الايراني، قال همتي إننا "نواصل صادرات نفطنا وهي في حالة زيادة ونمضي الى الأمام باستخدام اساليب غير تقليدية".‎

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