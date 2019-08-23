23/08/2019

مفاجآت جديدة للجيش اليمني في مؤتمر صحفي غداً السبت

أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع اليوم الجمعة، أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا خاصاً بالقوات الجوية والدفاع الجوي عند الساعة الثالثة من يوم غد السبت، يكشف فيه عن منظومتي دفاع جوي.

وأضاف العميد سريع أنه سيتم لأول مرة عرض مشاهد إسقاط طائرات وإصابتها، من بينها العملية الأخيرة التي أسقطت فيها الطائرة الأمريكية MQ-9 في أجواء محافظة ذمار.

وكانت الدفاعات الجوية أسقطت، مساء الثلاثاء، طائرة أمريكية من نوع MQ9 بصاروخ مناسب في أجواء محافظة ذمار.‎

إقرأ المزيد في: اليمن