اليمن

مفاجآت جديدة للجيش اليمني في مؤتمر صحفي غداً السبت

23/08/2019

مفاجآت جديدة للجيش اليمني في مؤتمر صحفي غداً السبت

 

أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع اليوم الجمعة، أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا خاصاً بالقوات الجوية والدفاع الجوي عند الساعة الثالثة من يوم غد السبت، يكشف فيه عن منظومتي دفاع جوي.

وأضاف العميد سريع أنه سيتم لأول مرة عرض مشاهد إسقاط طائرات وإصابتها، من بينها العملية الأخيرة التي أسقطت فيها الطائرة الأمريكية MQ-9 في أجواء محافظة ذمار.

وكانت الدفاعات الجوية أسقطت، مساء الثلاثاء، طائرة أمريكية من نوع MQ9 بصاروخ مناسب في أجواء محافظة ذمار.‎

إقرأ المزيد في: اليمن

المشاط يدعو المجتمع الدولي للتضامن مع مظلومية الشعب اليمني

14/10/2019

المشاط يدعو المجتمع الدولي للتضامن مع مظلومية الشعب اليمني
الحوثي للإدارة الأميركية: زيادة قواتكم لن تُخيفنا

12/10/2019

الحوثي للإدارة الأميركية: زيادة قواتكم لن تُخيفنا
بالفيديو: مشاهد جديدة من عملية "نصر من الله" اليمنية 

10/10/2019

بالفيديو: مشاهد جديدة من عملية "نصر من الله" اليمنية 
مشاهد جديدة من عملية "نصر من الله"

08/10/2019

مشاهد جديدة من عملية "نصر من الله"
سريع: عمليات شهري آب وأيلول تحرير 500 كلم مربع وقتل 1000 عنصر وأسر 2000 وتدمير 172 آلية

08/10/2019

سريع: عمليات شهري آب وأيلول تحرير 500 كلم مربع وقتل 1000 عنصر وأسر 2000 وتدمير 172 آلية
الوفد الوطني اليمني يلتقي السفير الفرنسي: قوى العدوان ترفض وقف الحصار

07/10/2019

الوفد الوطني اليمني يلتقي السفير الفرنسي: قوى العدوان ترفض وقف الحصار
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني