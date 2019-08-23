23/08/2019

تصريحات ترامب الجنونية تشعل حرباً تجارية مع الصين

أعلنت الصين اليوم الجمعة أنها تعتزم فرض رسوم جمركية على بضائع أمريكية تستوردها بقيمة 75 مليار دولار، وردّ ترامب بأن أمر الشركات الأمريكية الكبرى بالبحث "فورًا" عن بديل للصين، والتوجه نحو الاستثمار داخل الولايات المتحدة، ما يعد أحدث تصعيد للنزاع التجاري المحتدم بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكتب ترامب تغريدة على "تويتر" قال فيها "آمر شركاتنا الأمريكية العظيمة بالبدء فورًا في البحث عن بديل للصين، بما في ذلك إحضار شركاتكم إلى بلدها الأم، وصناعة منتجاتكم في الولايات المتحدة". وأضاف "لا نحتاج إلى الصين، وبصراحة، سنكون أفضل بدونهم".

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان، إنها ستفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 5% و10% على 5078 منتجًا تستوردها الصين من الولايات المتحدة، تشمل المنتجات الزراعية والنفط الخام والطائرات الصغيرة والسيارات.

ووفقا للوزارة الصينية، فإن تطبيق الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات الأمريكية هذه سيتم، ابتداء من أيلول/سبتمبر القادم، وعلى مجموعة أخرى في منتصف كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وجاءت الخطوة الصينية بعدما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع الشهر الجاري عن خطة لفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار، بدءاً من مطلع شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

إلا أنه بعد ذلك بأسبوعين قرر ترامب تأجيل فرض رسوم على مجموعة بضائع صينية، منها أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية، حتى منتصف كانون الأول/ديسمبر، وذلك لتفادي إلحاق ضرر بالمتسوقين الأمريكيين قبيل عطلة عيد الميلاد.

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