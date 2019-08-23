23/08/2019

إنهيار مؤشرات الأسهم الأمريكية بسبب تصريحات ترامب

أفادت بيانات التداول، اليوم الجمعة، بأن مؤشرات الأسهم الأميركية إنهارت بشكل حاد على خلفية تهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب للصين. وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.3 بالمئة، وانخفض مؤشر السوق الواسعة "ستاندارد آند بروز 500" بـ1.42 بالمئة، ومؤشر "ناسداك" لشركات التكنولوجيا الفائقة انخفض بنسبة 1.63 بالمئة.

هذا، وانهارت مؤشرات الأسهم الأمريكية عقب تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حيث أعلن "أنه بصدد الرد على الرسوم الجمركية التي أعلنتها الصين".

وكانت أعلنت الصين اليوم الجمعة أنها تعتزم فرض رسوم جمركية على بضائع أمريكية تستوردها بقيمة 75 مليار دولار، ما يعد أحدث تصعيد للنزاع التجاري المحتدم بين أكبر اقتصادين في العالم.

ونشر ترامب عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الجمعة، بعد أن تحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول عن الحرب التجارية مع الصين والمخاطر الاقتصادية على الولايات المتحدة.

وتساءل ترامب عما إذا كان الشخص الذي عينه لرئاسة البنك المركزي هو "عدو" أكبر من الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال ترامب على تويتر "كالمعتاد، المجلس الاحتياطي الاتحادي لم يفعل شيئًا! ... سؤالي هو، من هو عدونا الأكبر، جاي باول أم الرئيس شي؟".

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