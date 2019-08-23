23/08/2019

جمعة "لبيك يا أقصى": اصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة



غزة- العهد

أصيب عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" جراء قمع جمعة "لبيك يا أقصى" ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن" 56 متظاهرًا أصيبوا جراء إطلاق قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز على المتظاهرين شرق قطاع غزة".

وقال خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري في كلمة للمتظاهرين في مخيم ملكة شرق غزة إنّ "حريق الأقصى مستمر باقتحام المستوطنين والهجوم على المصلين"، معاهداً الله أن نكون الأوفياء للأقصى والقدس.

بدوره، شدد خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي ومنسق الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة أن فلسطين من بحرها الى نهرها ملك للعرب والمسلمين، ولن تقبل القسمة لا على دولتين ولا على شعبين.

وقال البطش خلال مشاركته في مسيرات العودة إن "شعبنا يتمسك بالمقاومة وبمسيرات العودة وبكل الأساليب التي يستعيد حقه من خلالها لكي يعبر عن تمسكه بمقدساته".

من جهتها، أكدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار على استمرار المسيرات كأداة كفاحية جماهيرية للتصدي للاحتلال "الإسرائيلي" ولمشاريع تصفية القضية الفلسطينية وحماية حق العودة لفلسطين.

ودعت الجماهير الفلسطينية للمشاركة في فعاليات الجمعة القادمة تحت عنوان "الوفاء للشهداء"، وشددت في ختام فعاليات جمعة "لبيك يا أقصى" أن القدس كانت وما تزال عاصمة للشعب الفلسطيني وقبلة أولى للمسلمين، رافضة تهويدها أو القبول بالأمر الواقع فيها أو التنازل عن أي شبر فيها.

وجددت الهيئة تأييدها لمطالب اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بتحسين فرص الحياة الكريمة لهم في مخيماتهم بلبنان، مطالبين الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء بإلغاء القرار ومراعاة ظروف اللاجئين ضيوف لبنان.

كما دعت اللاجئين الفلسطينيين إلى إستمرار التظاهرات السلمية رفضًا لصفقة القرن ومشاريع تصفية القضية.

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