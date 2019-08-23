العالم

قيادة الجيش السوري: تطهير عدد من البلدات والتقدم مستمر بوتيرة عالية

23/08/2019

قيادة الجيش السوري: تطهير عدد من البلدات والتقدم مستمر بوتيرة عالية

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تحرير مدينة خان شيخون وعدد من القرى والبلدات والتلال الحاكمة بريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي من الإرهابيين، مؤكدة أن التقدم لا يزال مستمراً بوتيرة عالية.

وأوضحت القيادة في بيان أنه "بعد ضربات مكثفة على مدار الأيام السابقة وإحكام الطوق على ريف حماة الشمالي كاملاً تمكن جنودنا الشجعان من تطهير البلدات والقرى التالية: خان شيخون ومورك واللطامنة وتلة الصياد والمستودعات ووادي العنز ووادي العسل وكفر زيتا ولطمين ومعركبة ولحايا غربية ولحايا شرقية وتل فاس وتل لطمين ووادي حسمين ووادي قسمين وكعب الفرس”.

وأضافت "نعلن هذه المناطق وما حولها خالية من الإرهاب المسلح ونؤكد أن العمل جار لتطهير هذه القرى والبلدات من العبوات الناسفة وحقول الألغام الكثيفة التي زرعها الإرهابيون خلال تمركزهم هناك بما يتيح للأخوة المواطنين العودة إلى مساكنهم ومزارعهم وجني محاصيلهم السنوية بأسرع وقت ممكن".‎

 

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