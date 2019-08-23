23/08/2019

الاحتلال يُغلق طرق في رام الله والبيرة

عززت قوات الاحتلال اليوم الجمعة وجودها على مداخل محافظة رام الله والبيرة في أعقاب عملية دوليف، التي أدت إلى مقتل مستوطنة واصابة اثنين.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال أغلقت طريق واد الدلب غرب رام الله، والشارع الرئيسي لقرية كفر نعمة، ومفترق عين أيوب، ومدخل قرية راس كركر، واقتحمت عددا من المنازل والمحال التجارية في تلك القرى.

وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال تتمركز على المدخل الشمالي لمدينة رام الله، في الشارع الواصل بين قرية سردا وشارع الإرسال الرئيسي، وتوقف مركبات المواطنين وتقوم بتفتيشها.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال تمركزت على مفترق عين سينيا شمال رام الله، وتقوم بتفتيش كافة المركبات الداخلة والخارجة من المحافظة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غرب رام الله بحثا عن منفذي العملية.

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