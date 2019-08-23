23/08/2019

أيّ دول تمنح جنسيتها للمولودين على أراضيها؟

من المعترف به عمومًا في القانون الدولي أن لكل طفل مولود للتو الحق في أن يصبح مواطنًا لبلد ما، وعلى الرغم من التعقيدات التي تحيط بمسألة الحصول على جنسية بعض البلدان حول العالم، إلا أن دولا أخرى تمنح جنسيتها للأطفال الذين ولدوا على أراضيها.

إليكم قامة بهذه الدول:

بليز

بربادوس

الأرجنتين

أنتيغوا وبربودا

فنزويلا

بوليفيا

غرينادا

البرازيل

غواتيمالا

دومينيكا

غيانا

جمهورية الدومينيكان

هندوراس

ماليزيا

ليسوتو

كولومبيا

كندا

نيكاراغوا

المكسيك

بنما

بيرو

باكستان

باراغواي

سانت كريستوفر ونيفيس

سانت لوسيا

السلفادور

سانت فنسنت وجزر غرينادين

شيلي

فيجي

أوروغواي

الولايات المتحدة الأمريكية

جامايكا

إكوادور

ترينيداد وتوباغو

وبناء عليه، يمكن أن نلاحظ أن القارة الأمريكية بمعظم دولها تمنح الجنسية للأطفال المولودين على أراضيها، إضافة إلى بعض بلدان أميركا اللاتينية وإفريقيا وأوقيانوسيا، لكن لا يوجد أي بلد أوروبي يقوم بمنح الجنسية للأطفال المولدين على أراضيه، ويعود السبب في ذلك إلى رغبة هذه الدول في الحفاظ على الجذور العرقية.

ماذا بالنسبة للبلدان الأخرى؟

بالنسبة لدول البلطيق، فإنّ الحصول على الجنسية يكون بالوراثة، فعلى سبيل المثال، يمكن فقط للأطفال الذين كان أحد أقاربهم مواطنا من لاتفيا قبل عام 1940 أن يحصل على جنسية البلد.

وهناك العديد من الأمهات، أثناء فترة الحمل، يسافرن إلى البلد الذي يرغبن في الاستحصال على جنسيته للطفل، ولكن عادة لا يعرفون أن هناك شروطا أخرى للحصول على الجنسية.

على سبيل المثال، ليتمكن الطفل من الحصول على الجنسية الفرنسية، يجب عليه أن يبلغ سن 18، ويقيم في البلد 5 سنوات على الأقل، وأن يكون ولد فيها، بينما ليتمكن الطفل من الحصول على الجنسية الألمانية يجب أن يعيش في ألمانيا 8 سنوات.

وبالنسبة لإيطاليا وإسبانيا وإيرلندا وبريطانيا، يمكن للطفل الحصول على الجنسية فقط في حالة ولادته على أراضي أحد هذه الدول بالإضافة إلى أن يكون أحد الوالدين أيضًا ولد على أراضي هذا البلد.

أما الدنمارك فتمتلك أكثر الشروط تعقيدا، إذ من أجل الحصول على الجنسية الدنماركية يتوجب على الطفل الذي ولد على أراضيها أن يعيش 19 سنة متواصلة داخل أراضي الدنمارك.

ويمكن للطفل الذي ولد في إسبانيا أن يقدم طلب للحصول على الجنسية بعد بلوغه سنة 19 عاما.

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