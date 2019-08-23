23/08/2019

"حماس": جرائم الاحتلال لن تمرّ دون حساب

باركت حركة "حماس" عملية تفجير عبوة ناسفة غرب رام الله بالضفة الغربية، التي أسفرت عن مقتل مجندة وإصابة مستوطنين آخرين اليوم الجمعة.

وقالت "حماس" في بيان صحفي لها إننا "نبارك العملية النوعية غرب رام الله، والتي جاءت لتؤكد أن ضفة الأحرار لن تهدأ، وستواصل مقاومتها رغم القتل والاعتقال والانتهاكات"، مضيفة أن "عملية اليوم دليل على أن شعبنا لن يعدم وسائل المقاومة"، وقالت: "ها هم شباب الضفة وأحرارها ينوعون وسائل الكفاح والمقاومة، بالسلاح والسكين والدهس والتفجير، حتى ننتزع كامل حقنا في أرضنا ومقدساتنا رغما عن المحتل".

وتابعت أن "المقاومة اليوم في الضفة الأبية تلبي نداء الأقصى، رافعة شعار نصرته والذود عن حماه في ظل ما يتعرض له من عدوان ممنهج، وإن العملية المباركة اليوم والتي وافقت الذكرى الـ50 لإحراق المسجد الأقصى، جاءت لتؤكد على أن شعبنا ما نسي ولن ينس يوما أقصاه مهما بلغت التضحيات".

وشددت على أن "جرائم الاحتلال وعنجهيته بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا لن تمر دون حساب، فما زال في جعبة مقاومتنا الكثير"، مؤكدة أن "الدماء التي طهرت ثرى الوطن ستنبت زهر التحرير يوما ما، وعلى المحتل أخذ العبر والدروس من تاريخ شعبنا المقاوم".

هنية

كما بارك رئيس حركة "حماس" إسماعيل هنية عملية رام الله، وقال: "أشدّ على أيدي الذين نفذوها وأدعو الله أن يحفظ منفذي العملية كائن من كانوا".

وأكد هنية خلال خطبة الجمعة في غزة أن أمام الفلسطينيين اليوم واجبات أساسية لحماية القدس والأقصى، تتمثل أولا بـ رفض كل المؤامرات التي تستهدف الأقصى والقدس، والرفض المطلق لصفقة القرن وتوابعها.

وتابع ان ثاني الواجبات يتمثل بالتوحد لأجل القدس، بالإضافة إلى "الاتفاق على استراتيجية وطنية جامعة".

كما أكد ان حماس جاهزة ومستعدة للمضي في كل طريق يؤدي إلى وحدة الشعب الفلسطيني.

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