23/08/2019

السيد أمين السيد يحذّر من الضخ الاعلامي في لبنان وسوريا والعراق واليمن

أكد رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد ابراهيم امين السيد أن العمل التطوعي هو احد مرتكزات العلم الرباني وهو أحد ابواب النصر في المنهج الالهي والقضايا الالهية.

كلام السيد أمين السيد جاء خلال رعايته حفل افتتاح المؤتمر الثاني عشر الذي نظمه تجمع المعلمين في لبنان في المدينة الكشفية في رياق تحت عنوان "العمل التطوعي للمعلمين بين الاستقطاب والاستيعاب".

وحذر السيد أمين السيد من محاولات البعض استغلال لبوس الدين من اجل الحصول على مكاسب دنيوية، وقال: "هذا موجود في لبنان وايران والعراق"، مشيرًا الى أن "هؤلاء يعملون على استغلال محبة الناس واهل البيت ليدخلوا من منظومة الحب من اجل التأثير عليهم بالحصول على الانتفاع المادي".

واعتبر أن "المناطق التي يغزوها الجهل والفقر هي مناطق خصبة للضلال يسعى فيها المضلين لإحباط الناس من خلال زرع الشك".

كما حذر السيد أمين السيد من "الضخّ الاعلامي والسياسي على ساحاتنا في سوريا والعراق ولبنان واليمن"، قائلًا: "لقد حرّكوا الاعلام من أجل سياسات معينة من خلال طرح مبررات اذا ما كان ذهابنا الى القتال مشروعًا وقانونيًا، وبعض المضلين وصلوا لأن يصفوا شهدائنا بأنهم ليسوا بشهداء وهذا له دور كبير على مستوى التوعية السياسية".

وختم رئيس المجلس السياسي في حزب الله: "هناك من وصل من عوائل الشهداء الى اعلى درجة من المعرفة الذاتية وتمكنوا من خلال وعيهم وادراكهم رغم بساطتهم بمنع التأثير عليهم واثبتوا انهم متعلمين اكثر من العلماء".

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