23/08/2019

إنماء صحي في بعلبك الهرمل بمعيّة حزب الله

خاص العهد

أثارت المعلومات التي انتشرت أمس حول تسليم قيادة حزب الله في البقاع وزير الصحة جميل جبق هبة مقدّمة من بلدية حربتا عبارة عن أرض تبلغ مساحتها 20 دونمًا لصالح بناء مستشفى الحكومي، ردودَ فعلٍ مرحّبة بين أبناء المنطقة. أخبارٌ كهذه ينتظرها أهل المناطق المحرومة، فكيف الحال في بُقعة جغرافية لا نهاية للإهمال فيها.

موقع "العهد الإخباري" تواصل مع مسؤول منطقة البقاع في حزب الله الحاج حسين النمر، فأكد أن "ما حصل هو نتيجة للجُهد المشترك بين نواب تكتل بعلبك الهرمل ومسؤولي المناطق بالتعاون مع الوزارات المعنية في محاولة للتخفيف من معاناة المواطنين هناك"، وقال "لطالما ناضلنا وحاربنا من أجل بناء مستشفى حكومي في المنطقة الوُسطى بين بعلبك والهرمل (شمال بعلبك)، مشيرًا الى "أننا حصلنا على وعدٍ من الوزير المختصّ لوضع الهبة على سكة التنفيذ"، ولفت الى أن "المسألة تنتظر فقط التمويل".

وبيّن النمر لـ"العهد" أن "المشروع الأول الذي عملنا على إنجازه هو افتتاح مكتب الدواء للأمراض المزمنة في مستشفى بعلبك الحكومي قبل 15 يومًا من قبل وزير الصحة، وعليه أصبح باستطاعة المواطنين تقديم طلباتهم للحصول على الأدوية"، وأوضح أن "المشروع الثاني الذي يجري إعداده هو إفتتاح مكتب للأمراض المزمنة في مستشفى الهرمل الحكومي، وقد وقّع الوزير مرسومه بهذا الصدد، وهو يستعدّ أيضًال إعادة إفتتاح مركز التدرّن الرئوي في مدينة الهرمل بعد أن كان مقفلًا".

وكشف النمر أن "وزارة الصحة تعمل بالتعاون مع تشيكيا على بناءٍ جديد لمستشفى حكومي في بعلبك (قرب المستشفى الحكومي السابق)، إضافة الى دعم كلّ المستوصفات في المنطقة هناك ورفعها الى الدرجة الأولى في الرعاية الصحية، خاصة أن هناك 22 مستوصفًا يمتدّون من منطقة الفرزل وصولًا الى الهرمل".

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