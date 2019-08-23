رياضة

فيورنتينا يقدم ريباري وساري يغيب عن يوفنتوس

23/08/2019

فيورنتينا يقدم ريباري وساري يغيب عن يوفنتوس

قدم نادي فيورنتينا الإيطالي نجمه الجديد الفرنسي المخضرم فرانك ريباري 36 عامًا بعدما وقع معه عقدًا لموسمين.
الجناح الفرنسي انضم للفيولا بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع البايرن ميونيخ.
وشهد تقديم ريباري حضورًا لافتًا لجمهور الفيولا الذي ناهز 12000 متفرج للترحيب باللاعب.

ساري يغيب عن يوفنتوس
من جهته، أعلن نادي يوفنتوس غياب مدربه ماورتسيو ساري عن قيادة الفريق في الجولتين الأوليين من الكالتشو بسبب إلتهاب رئوي.
وأكد السيدة العجوز تحسن حالة ساري الصحية وهو يقترب من التعافي التام.
ليغيب بذلك عن مواجهتي بارما في الجولة الافتتاحية وفريقه الأسبق نابولي في قمة الأسبوع الثاني.

تشامبرليان يمدد عقده مع ليفربول
بدوره، مدد ألكس تشامبرليان بقاءه مع ليفربول بعد توقيعه على عقد جديد طويل الأمد.
وخاض تشامبرليان الذين انضم للريدز قبل عامين 47 مباراة مسجلاً خمسة أهداف.

استونفيلا يمدد عقد أحمد المحمدي
الى ذلك، أعلن استون فيلا الإنجليزي تجديد عقد ظهيره الأيمن وقائد المنتخب المصري أحمد المحمدي حتى العام 2021.
وانضم المدافع المخضرم قبل عامين قادمًا من هال سيتي بعدما بدأ مشواره في الدوري الإنجليزي مع ساندرلاند عام 2010.

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