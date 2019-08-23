23/08/2019

لاعبون يعودون عن اعتزالهم..وشباب البرج يفاوض لاعبًا برتغاليًا

علاء البابا إعارة إلى الصفاء

عاد اللاعب علاء الدين البابا عن قرار اعتزاله لينضم على سبيل الإعارة لموسم واحد إلى الصفاء الذي سيلتحق بتدريباته مطلع الأسبوع المقبل.

خالد العلي يعود عن قرار اعتزاله

كما عاد المدافع خالد العلي عن قرار اعتزاله، ليلتحق بتدريبات فريقه طرابلس الرياضي استعدادًا للدوري الذي سينطلق في العشرين من الشهر المقبل.

شباب البرج يضم كلاوديو معروف وحسن هزيمة ويفاوض لاعبًا برتغاليًا

من جهته، تعاقد نادي شباب البرج مع اللاعبين كلاوديو معلوف وحسن هزيمة، لتدعيم صفوفه استعدادًا لدوري الدرجة الأولى الذي سيشارك فيه الفريق للمرة الأولى في تاريخه.

وهزيمة كان لاعبًا مع فريق البقاع الرياضي الذي هبط للدرجة الثانية، فيما انضم معلوف قادمًا من النجمة.

هذا وتفاوض إدارة النادي اللاعب البرتغالي اوغستينو سا، وهو من أصول غينية ويشغل مركز وسط الارتكاز.

وسبق له اللعب مع الفريق الرديف لبرشلونة كما لعب مع جيرونا ومثّل منتخبات البرتغال للناشئين والشباب.

النجمة يتعادل مع القوة الجوية العراقي وديًا

من جهة أخرى، وتحضيرًا لاستضافته نادي الترجي الرياضي التونسي ضمن ذهاب الدور الثاني والثلاثين من كأس محمد السادس لدوري أبطال العرب في الثلاثين من الجاري على ملعب المدينة الرياضية، تعادل النجمة مع ضيفه القوة الجوية العراقي الذي يعسكر في بيروت بهدف لهدف في لقاء ودي احتضنه ملعب المدينة الرياضية.

وسجل التونسي مراد الهذلي للنبيذي في الشوط الثاني الذي قدّم خلاله رجال المدرب محمد عبد العظيم أداءًا جيدًا بعد التأخر بالشوط الأول بهدف شريف عبد القادر.

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