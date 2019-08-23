23/08/2019

جولة للشيخ حسن عز الدين في مدينة صور

جال مرشح حزب الله وحركة أمل للانتخابات النيابية الفرعية في قضاء صور الشيخ حسن عز الدين على الفعاليات الروحية والدينية والثقافية والاجتماعية في مدينة صور، حيث التقى مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله في دار الافتاء الجعفري، بحضور المسؤول الثقافي لحركة أمل في إقليم جبل عامل الشيخ ربيع قبيسي.

وفي اللقاء، أكد الشيخ عز الدين "أننا سنكون في خدمة الناس وتحقيق آمالهم وطموحاتهم"، لافتًا إلى أنه تم النقاش مع الشيخ عبد الله حول ضرورة التعاون والتنسيق والتكامل بين الأخوة في حركة أمل وحزب الله في كل المجالات، ولا سيما أننا في خندق واحد، سنواجه معًا، وسنسير دائمًا جنبًا إلى جنب ويدًا بيد في مواجهة أعداء لبنان وهذه الأمة.

بدوره، قال الشيخ عبد الله "إننا في هذه المناسبة نشد على يد المرشح عز الدين لأن يكون صوت أهل المنطقة ليرفعه عاليًا في مطالبها وحقوقها، ونحن كلنا ثقة بأنه هو الصوت الذي لن يسكت أبدًا".

بعد ذلك، زار الشيخ عز الدين مطران صيدا ومرجعيون للروم الأرثوذكس الياس كفوري في كنيسة القديس توما للروم الارثوذكس في مدينة صور، وبعد الترحيب المتبادل، تم التداول بالاستحقاق الانتخابي القادم في القضاء فضلًا عن القضايا التي تخص وتهم مدينة صور.

ومن ثم زار الشيخ عز الدين مفتي صور ومنطقتها الشيخ مدرار الحبال في دار الافتاء في مدينة صور بحضور عدد من العلماء، وبعد التطرق لبعض القضايا التي تهم المواطنين والوطن، قال الشيخ الحبال لقد زار الحبيب الشيخ حسن عز الدين مرحبًا فيه في دارنا التي هي دار الجميع.

وختم الشيخ عز الدين جولته في مركز الجمعية الخيرية الإسلامية في مدينة صور، حيث التقى رئيسها الدكتور خليل جودي مع عدد من أعضائها إضافة إلى فعاليات وشخصيات من المدنية.

بالموازاة، التقى الشيخ حسن عز الدين في حسينية بلدتي الشهابية وبافليه عددًا من الفعاليات والشخصيات والأهالي، وشدد على ضرورة المشاركة بكثافة في العملية الانتخابية "لنثبت للعالم كله أن هذا الشعب كان وما زال وسيبقى يدعم ويحتضن ويؤيد هذه المقاومة".

وتابع: "لا سيما أن واحدة من عوامل القوة التي ترتكز عليها المقاومة هو هذا التلاحم الجماهيري والدعم والتأييد الحاصل لها، وبالتالي عندما تقل نسبة المشاركة في الانتخابات التي ستحصل فإن الأعداء سيعتبرون ويوظفون هذه النسبة القليلة التي يحصل عليها المرشح، وسيقولون إن شعبية هذه المقاومة بدأت بالانخفاض والتراجع، وهذا يعني بالنسبة إليهم أن ما يقومون به لجهة فرض العقوبات المالية والاقتصادية هو صحيح وسليم وقد يزيد من وتيرة ضغطهم على المستوى الاقتصادي".

وفي مجمع سيد الشهداء(ع) في بلدة دبعال، التقى الشيخ عز الدين بوفد من الهيئات النسائية لحزب الله، وأكد أن كل فرد منا يدعم ويحتضن ويؤيد هذه المقاومة التي أعطت للبنان الأمن والسلم والأهالي والعزة والكرامة والاستقلال الوطني وحافظت على ثروات هذا البلد من أطماع العدو الصهيوني، وهو شريك معها في تعبها وشقائها وعرقها وتضحياتها ودمائها وصبرها وانتصاراتها.

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