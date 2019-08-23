23/08/2019

الجيش السوري يستعيد ريف حماة الشمالي بالكامل بعد سيطرته على مورك

استعاد الجيش السوري كامل ريف حماة الشمالي بعد سيطرته على بلدة مورك للمرة الأولى منذ عام 2012، فيما لا يزال مصير نقطة المراقبة التركية في مورك والمقاتلين المتواجدين فيها مجهول.

وأكدت تنسيقيات المجموعات المسلحة أن الجيش السوري تمكن من السيطرة على آخر بلدة في ريف حماة الشمالي وهي بلدة مورك، ليخضع بذلك كامل الريف الشمالي الحموي لسيطرة الجيش للمرة الأولى منذ عام 2012.

وذكرت التنسيقيات ان مصير نقطة المراقبة التركية والمقاتلين المتواجدين معها في مورك لا يزال مجهولا، مضيفة انه "غير معلوم إذا كانوا موجودين هناك فعلاً أن أنهم انسحبوا من المنطقة ليلاً".

ونشر ناشطون موالون للجيش السوري، صوراً تظهر وصول عناصر الجيش إلى حدود نقطة المراقبة التركية شرقي مدينة مورك بريف حماة الشمالي، بعد دخولها المدينة فجر اليوم.

وتظهر الصورة عناصر الجيش ومن خلفهم نقطة المراقبة التركية، التي تتمركز فيها قوات عسكرية تركية، لتغدو النقطة محاصرة في المنطقة.

ويرتفع عدد المناطق التي تمكن الجيش السوري من استعادتها إلى 30 بلدة، وهي الأربعين والزكاة والصخر والجيسات والصياد وتل الصياد وبلدة كفرزيتا ونقاط غربها واللطامنة والصياد والبويضة ومعركبة ولطمين ولحايا بريف حماة الشمالي، ومدينة خان شيخون والسكيك وتل سكيك وترعي وتل ترعي والهبيط وعابدين ومغر الحمام ومغر الحنطة وكفرعين وتل عاس ومدايا والمردم ومزارع المنطار وكفريدون والصباغية بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.

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